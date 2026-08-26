Arnau Martínez ya está en Paterna

Llevaba muchos días prácticamente cerrado, pero hasta este martes no pudo firmarse como nuevo jugador del Valencia CF. Arnau Martínez ya se encuentra en València tras llegar sobre las 4 de la madrugada a la ciudad. Sólo quedan las clásicas pruebas físicas para poder oficializar la incorporación y tramitar su alta a LaLiga. A lo largo de la mañana de este miércoles las superará y formará parte del vestuario de Carlos Corberán. Sobre las 9:30, el jugador llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna. No se cruzará con la mayoría de los que serán sus compañeros porque el técnico les ha dado el día libre tras el encuentro de este martes contra el Betis.

El polivalente defensa, que puede jugar tanto de lateral como de central, firma hasta 2031 a cambio de una cantidad cercana a los 6 millones de euros entre fijo y variable. La insistencia de Corberán a Ron Gourlay ha sido clave, así como la predisposición del jugador a recalar en Mestalla.

Por otro lado, en las últimas horas ha trascendido el interés de otros clubes, además del Fulham de Arbeloa, en hacerse con los servicios del hasta la fecha capitán del Girona. Celta de Vigo u Osasuna habrían tanteado la opción.

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Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

En plena forma con el Girona

Tras disputar las dos primetas jornadas de LaLiga Hypermotion con el Girona (una asistencia), el futbolista de 23 años se encuentra en perfectas condiciones físicas. En este sentido, no sólo entraría en la convocatoria para el siguiente partido liguero ante el Deportivo en Riazor, sino que incluso podría hacerll como titular si así lo estima su técnico. La baja de Justin de Haas, eso sí, podría abrirle la puerta del once en la línea de tres centrales.