Comunicado oficial: Valencia y Nàstic acuerdan la cesión del prometedor Vicent Abril

El Valencia CF ha comunicado este miércoles el acuerdo alcanzado con el Nàstic de Tarragona para la cesión de Vicent Abril por una temporada, quedando vinculado al conjunto grana hasta el final del curso 2026/2027. El prometedor guardameta, natural de Castelló de la Ribera y tras haber realizado la pretemporada a las órdenes del primer equipo valencianista, continuará su proceso formativo compitiendo en la exigente Primera RFEF, una categoría por encima de la del filial valencianista.

A sus 21 años, Abril es un producto plenamente consolidado en la Ciutat Esportiva de Paterna, a la que se incorporó con tan solo ocho años. Después de firmar dos campañas sobresalientes defendiendo la portería del VCF Mestalla —donde disputó como titular los 40 encuentros de liga y la totalidad de los minutos en Segunda Federación— y de acumular convocatorias con las categorías inferiores de la selección española (sub-15, sub-18 y sub-20), el cancerbero busca dar un salto definitivo en su madurez competitiva.

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Penalizaciones si no juega

La operación formalizada entre ambas entidades contempla que el club catalán abone una pequeña cantidad económica inicial en concepto de cesión, la cual podría verse incrementada, a modo de penalización, si no cumpliera unos mínimos de partidos a lo largo de la temporada en el Nou Estadi Costa Daurada. No obstante, Abril viaja a Tarragona con grandes perspectivas de ser el titular, razón por la que priorizó al Nàstic por delante de otras opciones como la del Sabadell o la Cultural Leonesa.