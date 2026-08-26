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Van Oevelen habla del Valencia CF, Mestalla, Dimitrievski y su fichaje
El guardameta neerlandés ha sido el último fichaje en oficializarse a la espera de que hagan lo propio con Arnau este mismo miércoles. Ya hay competencia directa para Stole
Kayne Van Oevelen se presenta ante los medios este miércoles. El guardameta neerlandés, que llega como cedido para disputar la titularidad a Stole Dimitrievski, entró en la convocatoria del partido de la última jornada en Mestalla ante el Real Betis que los de Corberán perdieron por la mínima (0-1). El espigado portero aterriza más que dispuesto a convencer al técnico de sus cualidades para mandar al normacedonio al banquillo.
Así fue la rueda de prensa de Van Oevelen online
Y con esto termina la rueda de prensa que ahora analizaremos en SUPER.
¿Está donde quería estar en julio?
Sí, por eso estoy aquí. Estoy muy contento y es un honor defender este escudo y esta camiseta.
Cambio respecto a Países Bajos.
Cero que esta Liga tiene mucha más calidad. Los equipos y jugadores destacan más. El modo de jugar es similar.
Cómo le dejan salir del Ipswich un mes después de llegar.
Estaba en una situación que debía demostrarme a mí mismo. Al final consideraron que una cesión era lo mejor para mí y estoy muy contento de estar cedido aquí en el Valencia CF.
Afición de Mestalla.
El estadio es espectacular. Es realmente un club grande y la afición estuvo bien desde el primer minuto. Es una reacción normal cuando a los aficionados no les gusta algo y reaccionen de esta manera.
Stole está en su tercer año, jugando de titular al final el pasado y ahora. ¿Asumes rol de suplente o crees que jugarás por méritos propios?
Sobre el futuro no puedo decirte nada, si seré suplente o titular. Trataré de presionar al máximo y aprender de él y veremos qué depara el futuro trabajando duro.
¿Dimitrievski titular?, ¿Idea de fichar por el Valencia en el futuro?
Lo primero es que 'Dimi' es un muy buen portero. Todos los aprecian. Depende de mí empujarme a mí mismo y al compañero y demostrar al entrenador lo que puedo hacer. Dependerá de él.
Sobre la segunda pregunta. Eso depende del futuro, que llevo aquí dos días y ya veremos.
Descripción como portero y virtudes.
Soy un trabajador duro. También animo a mis compañeros desde atrás intentando ayudar. Me considero bueno con los pies, por alto y con buena salida de balón.
Cesión sin opción de compra...
Mantuve varias reuniones con el entrenador de porteros y tuvo gran actitud, también hablé con jugadores. Ahora es mi turno para darlo todo.
No fichó por el Valencia en propiedad, pero sí cedido después...
Este verano fue realmente raro. Hablamos mucho y estoy contento de estar aquí. Fue a Ipswich el que me fichó, pero estoy contento por llegar aquí.
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