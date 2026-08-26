Van Oevelen habla del Valencia CF, Mestalla, Dimitrievski y su fichaje

Stole está en su tercer año, jugando de titular al final el pasado y ahora. ¿Asumes rol de suplente o crees que jugarás por méritos propios?

Sobre el futuro no puedo decirte nada, si seré suplente o titular. Trataré de presionar al máximo y aprender de él y veremos qué depara el futuro trabajando duro.