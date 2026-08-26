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Van Oevelen habla del Valencia CF, Mestalla, Dimitrievski y su fichaje

El guardameta neerlandés ha sido el último fichaje en oficializarse a la espera de que hagan lo propio con Arnau este mismo miércoles. Ya hay competencia directa para Stole

Van Oevelen, presentado en rueda de prensa

Van Oevelen, presentado en rueda de prensa

Germán Caballero

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Kayne Van Oevelen se presenta ante los medios este miércoles. El guardameta neerlandés, que llega como cedido para disputar la titularidad a Stole Dimitrievski, entró en la convocatoria del partido de la última jornada en Mestalla ante el Real Betis que los de Corberán perdieron por la mínima (0-1). El espigado portero aterriza más que dispuesto a convencer al técnico de sus cualidades para mandar al normacedonio al banquillo.

Así fue la rueda de prensa de Van Oevelen online

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