El Betis, en alerta por tres jugadores tras jugar contra el Valencia en Mestalla

El mercado de fichajes empieza a entrar en su recta final. Todos los equipos tienen tareas pendientes, aunque unos más que otros. Nadie se cierra a nada, pero las restricciones de FPF son un problema para la mayoría en LaLiga de Javier Tebas. Por ello que sea habitual que las direcciones deportivas trabajen día y noche en busca de soluciones. En ocasiones es más importante dejar salir a algunos jugadores que acometer incorporaciones.

El caso es que el Real Betis disputó la segunda jornada de LaLiga en Mestalla este martes, midiéndose a un Valencia CF que no pudo igualar el gol final de Pablo García, precisamente uno de los jugadores que podrían salir del vestuario de Pellegrini próximamente.

Tres son los nombres que pueden condicionar su mercado: Deossa, Pablo García y Natan. El Hull City va con todo a por el joven canterano de 20 años e incluso el presidente de los ingleses lo veía cerrado "al 90%" hace unos días. Veremos si llega a entrar en los planes de Pellegrini para medirse a los de Corberán. Deossa es un jugador de relleno, pero no quita que pueda ser del interés del preparador para una temporada larga. El América va a por él y pide precio para contentar a Almada, pero los andaluces reclaman una cantidad cercana a los 12 kilos.

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Natan, por su parte, está en la agenda de varios clubes de Champions. El central brasileño tiene contrato hasta 2030 tras abonar el curso pasado los andaluces 9 kilos para hacerse con sus servicios al Napoli tras una fructífera cesión. Ahora tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y ha levantado el interés de clubes como Barça, Juventus o Manchester City a lo largo del verano. Los ingleses todavía no se han olvidado de él y el traspaso podría rondar los 30 millones.