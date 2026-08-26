Rubén Iranzo ya es nuevo jugador del Real Zaragoza. La operación recibió el definitivo visto bueno del Valencia CF el pasado sábado, 22 de agosto, una vez se cerró la llegada de Pablo Maffeo a Mestalla.

El conjunto maño llevaba todo el verano detrás del canterano valencianista, al que el Valencia Mestalla del que es capitán se le quedaba pequeño a la par que no tenía sitio en la primera plantilla. A sus 23 años, Iranzo puede desempeñarse con soltura tanto de lateral derecho como en el puesto de central, lo que debería ser una garantía de titularidad en el Zaragoza del recién llegado Ibai Gómez.

El acuerdo entre clubes implica un traspaso a coste cero, pero manteniendo el Valencia CF un 25% de su pase. Desde que debutó en la 21/22 en una victoria contra el Levante UD como una de las figuras emergentes de la Academia, ha disputado un total de 12 encuentros oficiales con la primera plantilla, anotando un gol.

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Adiós de Iranzo tras 14 años en el Valencia CF

Rubo pondrá así fin a una etapa de 14 años en la cantera del Valencia, club al que llegó en categoría benjamín. Capitán del Valencia Mestalla e internacional sub-19, el zaguero acumula 12 partidos con el primer equipo desde su debut en la temporada 2021-22, en un derbi frente al Levante disputado en el Ciutat de València. En la pasada campaña disputó cuatro encuentros con el conjunto dirigido por Carlos Corberán, tres de ellos en la Copa del Rey, donde marcó en el duelo copero ante el Burgos.