Julen Agirrezabala se sincera: "El año pasado en Valencia lo pasé fatal"

Julen Agirrezabala vive ahora una temporada totalmente distinta a la anterior que desempeñó en Mestalla. El portero vasco, propiedad del Racing de Santander desde este verano, es el guardameta titular de uno de los equipos recién ascendidos a Primera División y busca reivindicarse tras un paso amargo por el Valencia CF. El guardameta no ha tardado en sincerarse sobre su paso por el conjunto valencianista tal y como captó la cámara de 'El Día Después de Movistar' a la conclusión del partido del pasado domingo entre Getafe CF y Racing de Santander.

El futbolista guipuzcoano reconoció a David Soria que el curso pasado "en Valencia lo pasé fatal" por las lesiones que le impidieron tener minutos en los últimos cinco meses de competición. El portero azulón, que saludó a Julen justo después de que lo hiciera el viejo deseo del Valencia Andrés García, respondió a Agirrezabala que sabe lo que es vivir esa situación de no saber cuánto va a jugar y la presión de estar por primera vez fuera de casa. El arquero madrileño zanjó la conversación dando importancia a la "tranquilidad" y recalcando que lo que "se impone es trabajar bien".

De más a menos en Valencia

La etapa de Julen Agirrezabala en el Valencia estuvo marcada por un inicio prometedor que, no obstante, no se tradujo en buenas sensaciones al resto de la campaña. El guardameta vasco fue indiscutible en el primer tramo de la temporada 25/26 disputando 19 encuentros y encajando 30 goles, pero una lesión en los isquiotibiales frenó su progresión bajo los palos de Mestalla.

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Lejos de afrontar una recuperación sencilla, sus aspiraciones de regresar a la titularidad se truncaron por una rotura de menisco que terminó de lapidar su cesión a las órdenes de Carlos Corberán. Si bien llegó a estar disponible en las últimas cinco jornadas de liga, el rendimiento de Stole Dimitrievski desde el mes de enero cerró cualquier atisbo de debate en la portería del Valencia.