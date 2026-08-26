Así está la negociación entre Valencia y Celta por André Almeida

Cuando todo parecía que el traspaso de André Almeida al Celta de Vigo iba a acelerarse después del partido entre ambos clubes en Mestalla el pasado sábado, lo cierto es que hasta esta hora del martes no se han producido avances significativos. Al contrario, las posturas se encuentran más alejadas de lo esperado.

El Celta de Vigo hizo hueco con la desvinculación del mediocentro uruguayo Matías Vecino. Sin embargo, las conversaciones desde el fin de semana no han encontrado a esta hora un punto de entendimiento. El Valencia no se mueve en su idea de superar o, como mínimo, igualar las cantidades pactadas hace semanas con el Swansea (3,5 millones de euros), traspaso que paralizó el jugador al preferir la opción del equipo español. Mientras tanto, el Celta trata de abaratar considerablemente esa cantidad.

Esas son las posturas a 26 de agosto, condiciones que pueden ir flexibilizándose conforme se acerque el cierre de la ventana de fichajes, el próximo martes, 1 de septiembre, a las 23:59 horas.

A día de hoy, sin embargo, la versión que emana del Celta es que el Valencia está solicitando un dinero por el traspaso que es mucho más de lo que el club gallego quiere pagar por André Almeida. Al mismo tiempo, en Mestalla trasciende que no van a rebajar lo acordado por el Swansea. El club necesita 'cash' a una semana del final del mercado y el ataque pendiente de más de un fichaje, no solo Largie Ramazani, por quien el Leeds no se baja de su idea de traspasarlo.

El Celta mira a la cantera

Según informa 'Faro de Vigo', el Celta no descarta reforzar la posición de mediocentro con talento de la cantera ante "el alto precio que pide el Valencia". Los jóvenes Burcio y Antañón sobresalen con el Celta Fortuna y piden paso. De hecho, la salida de Hugo Sotelo al Levante UD hace un mes ya estuvo encarada dentro de ese plan celeste de dar rienda a la evolución de sus jóvenes valores.

El Celta, dentro de la lógica partida estratégica de mercado para reducir al máximo posible los costes económicos, hace ver que sus urgencias no son tantas. Stefan Bajcetic, joven centrocampista del Liverpool que creció en A Madroa, está cerca de volver a tierras viguesas, aunque tras meses de lesiones lo haría para reforzar en principio al filial.

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De un modo u otro, el interés del Celta en André sigue muy vivo y habrá nuevos intentos. Cabe recordar que club y jugador tienen apalabrado un acuerdo contractual. Además, los deseos tanto de Carlos Corberán como de su homólogo en Balaídos, Claudio Giráldez, apuntan en la línea de que en los próximos días se vayan puliendo las diferencias existentes.