Pepelu habla de la falta de gol y la crítica de Mestalla

El centrocampista del Valencia CF, Pepelu, analizó ante los medios en la zona mixta la derrota sufrida ante el Real Betis y quiso enviar un mensaje de calma y autocrítica a la afición. El jugador de Dénia reconoció que la falta de eficacia de cara a puerta está pesando en el balance del equipo, aunque asumió la responsabilidad de forma colectiva: "Si tuviéramos gol habríamos marcado, pero no es solo cosa de los delanteros, es de todos". Pese al resultado adverso, Pepelu destacó la mejoría en el juego respecto al día del Celta y aseguró que el vestuario dio un paso al frente.

Comprensivo con la actitud de Mestalla

Respecto a la reacción de Mestalla y los pitos escuchados al término del encuentro, el futbolista se mostró comprensivo con el descontento de la grada. "Sabemos que el Valencia es un club exigente y debe haber crítica", afirmó Pepelu, subrayando que la plantilla debe responder sobre el césped para transformar esos pitos en apoyo. El mediocentro, que está jugando como defensa central, insistió en que la unidad entre el equipo y la afición resulta indispensable para revertir la dinámica negativa y empezar a sumar de tres en tres. "Nosotros dentro del campo debemos dar un paso hacia adelante para que la afición nos dé ese impulso, estar todos unidos y empezar a ganar", añadió.

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Con la mirada ya puesta en el próximo compromiso de LaLiga en A Coruña, Pepelu transmitió confianza en el potencial del grupo para superar un mal comienzo con solo un punto de seis posibles. "Cuando no ganas es complicado, y más ante grandes rivales. El otro día nos faltó punch, pero hoy hemos dado un paso adelante. Estoy tranquilo y con ganas de salir a ganar en A Coruña. Somos capaces de lo mejor ante cualquier rival", concluyó Pepelu.