Arnau, el fichaje que llega con la bendición de Stuani: "El Valencia CF se lleva un gran futbolista"

Arnau Martínez ha acaparado los focos de la actualidad del Valencia CF durante las últimas semanas. Su fichaje ha significado un 'culebrón' con final feliz en València. Desde Girona, por el otro lado de la historia, la situación ha significado la despedida de un jugador emblemático a pesar de que solo tenga 23 años. Tristeza y, a la vez, orgullo por la manera en la que ha defendido la camiseta del equipo gerundense hasta el último día.

Uno de los mensajes más emotivos que ha recibido estos días Arnau desde Girona procede de su mentor en el club rojiblanco, el veterano delantero Cristhian Stuani. Las palabras del uruguayo de 39, que eligió al joven Arnau como uno de los líderes del equipo con los que ayudarse a tirar del carro del vestuario en Montilivi, invitan al valencianismo a confiar de pleno en el acierto del fichaje.

Para Stuani, "el Valencia se lleva un gran futbolista" con el que se pierde en elogios: "un chico con muchísimo talento, pero sobre todo, con valores y la personalidad" para ser un referente. Hasta el punto de que el goleador charrúa está convencido de que Arnau va a triunfar con la camiseta blanquinegra en Mestalla.

Mensaje de despedida de Stuani a Arnau

Este es el mensaje en el perfil de Instagram que Stuani le dedicó a Arnau Martínez tras su marcha del club catalán: "He tenido la suerte de compartir contigo muchos momentos, dentro y fuera del campo. Desde el primer día intenté acompañarte y ayudarte en todo lo que pude, con el tiempo te convertiste en mucho más que un compañero: te he querido y cuidado como a un hermano pequeño.

Siempre vi en ti un chico con muchísimo talento, pero sobre todo con valores y la personalidad para ser uno de los referentes de la nueva generación del Girona.

Hoy nuestros caminos se separan un poquito, pero sabes que siempre voy a estar ahí para ti. Me voy a sentir muy orgulloso de verte triunfar.

Disfruta, aprende, lucha y sé tú mismo. El Valencia se lleva un gran futbolista, pero yo me quedo con la suerte de haber podido compartir este camino contigo.

Te quiero mucho, Arnau, muchísima suerte en esta nueva etapa".

Respuesta de Arnau a Stuani

Arnau, por su parte, respondió de esta manera a su guía en el fútbol profesional, al que considera un padre o un hermano. "¡Papi, capitán! Le doy las gracias a la vida por haberme cruzado contigo y por haber aprendido del mejor futbolista de la historia del Girona sobre el césped, pero también del mejor referente que he podido tener fuera. Gracias por haberme tratado como a un hermano pequeño o a un hijo. Por haberme inculcado los valores de este club. Gracias a ti he sentido el privilegio de poder llevar este brazalete. Nos seguiremos viendo y me tendrás siempre para lo que necesites. Te quiero, amigo. ¡A por el ascenso!", le escribe el nuevo jugador del Valencia CF.

Arnau aterrizó en Girona con 15 años después de pasar por el fútbol base del Barça. Debutó con el primer equipo con apenas 17 años. Ahora cambio de rumbo alcanzando los 200 encuentros oficiales, 121 de ellos en Primera División, marcando 11 goles.

La impronta de Arnau sobrepasa las cifras. Su nombre quedó grabado en la historia del club el 19 de junio de 2022, ese día hizo en Tenerife el gol que selló el triunfo y el ascenso a Primera. Años después, formó parte del equipo que llevó al Girona hasta el tercer puesto de LaLiga y, en consecuencia, a la Champions League.

Carta de despedida de Arnau Martínez del Girona

"Me duele que esta etapa termine con el descenso a Segunda. Después de todo lo que hemos vivido, no era el final que quería, que merecía ni que imaginaba", dijo el defensa en una emocionante despedida del club en sus perfiles públicos. Arnau se marcha convencido de que "la terquedad de esta ciudad hará que más pronto que tarde el Girona vuelva a Primera".

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"Me voy con 23 años, pero una parte de aquel niño de 15 se queda aquí para siempre. Estoy convencido de que no es un adiós, porque el Girona es y será mi casa". Se marcha "agradecido y orgulloso", y lo más importante, con el respeto y el cariño de donde fue un líder. Su salida del Girona ha sido para enmarcar.