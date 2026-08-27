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Arnau Martínez habla de su posición, objetivo y amigos en el vestuario del Valencia CF

El nuevo defensa valencianista ya ha participado en su primer entrenamiento a las órdenes de Corberán

El cartel oficial del anuncio del fichaje de Arnau Martínez como nuevo jugador che

El cartel oficial del anuncio del fichaje de Arnau Martínez como nuevo jugador che / VCF Media

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Arnau Martínez era uno de los deseos que más fuerte defendía Carlos Corberán ante Ron Gourlay. El hecho de que pueda jugar tanto de lateral, su posición natural, como de central, le darán más opciones al técnico para generar nuevos onces de garantía.

Con las pruebas médicas superadas y con su presencia en los entreamientos de la ciudad deportiva de Paterna, el siguiente paso será su presentación oficial este mediodía. Si la adaptación avanza según lo previsto, el nuevo lateral valencianista podrá entrar en los planes de Corberán para los próximos compromisos ligueros. El Valencia suma con Arnau un refuerzo para una posición que el club consideraba prioritaria en este mercado de fichajes.

Directo | Sigue la presentación de Arnau Martínez como nuevo fichaje del Valencia CF

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