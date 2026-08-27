Arnau Martínez habla de su posición, objetivo y amigos en el vestuario del Valencia CF

Arnau Martínez era uno de los deseos que más fuerte defendía Carlos Corberán ante Ron Gourlay. El hecho de que pueda jugar tanto de lateral, su posición natural, como de central, le darán más opciones al técnico para generar nuevos onces de garantía.

Con las pruebas médicas superadas y con su presencia en los entreamientos de la ciudad deportiva de Paterna, el siguiente paso será su presentación oficial este mediodía. Si la adaptación avanza según lo previsto, el nuevo lateral valencianista podrá entrar en los planes de Corberán para los próximos compromisos ligueros. El Valencia suma con Arnau un refuerzo para una posición que el club consideraba prioritaria en este mercado de fichajes.

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Ahora analizamos en SUPER lo que ha dejado la rueda de prensa

Y con esto termina la rueda de prensa. Ahora toca la foto con Ron Gourlay

Evolución de su posición. Cuando era pequeño era delantero, en el Barça de central e incluso mediocentro. Francisco en defensa de tres y Míchel me colocó en el lateral.

El VCF tras dos jornadas. Van a más, aunque contra el Betis se le fue al final. Estoy en disposición para el próximo partido del domingo si lo estima el míster.

La importancia para Arnau y su familia estar aquí. La familia siempre ha sido muy importante para mí. Les agradezco todo a mis padres que me han acompañado y también a mi pareja con la que llevo 4 años. he hablado con Guerra, Diego López o Jesús con los que he coincidido en la sub-21.

Cronología de su fichaje. Desde los primeros contactos tenía claro que quería venir. Se lo transmití al club, que hizo un gran esfuerzo.

Mejor posición. En línea de 5 de carrilero o central y en la de cuatro, como lateral. Me puedo adaptar a la posición que sea para poder ayudar.

Jugar en Mestalla en la última temporada. Es una ilusión muy grande. Debuté en primera aquí, pero jugar como local es más espectacular. Hay que despedirse lo mejor posible de un campo histórico.

Gestión de la negociación. Soy un profesional y sabía que tenía contrato con el Girona. Mi idea era venir aquí, pero hasta que no estuviera todo cerrado no podía pensar en otro club.