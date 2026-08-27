Arnau Martínez, presentado como nuevo jugador del Valencia CF: “Creo que mi nivel puede dar un salto de calidad al equipo”

El Valencia CF ha resuelto por fin su propio culebrón del verano. El fichaje de Arnau Martínezse ha hecho esperar hasta la última semana de mercado, pero tras varias semanas de negociaciones con el Girona FC, Carlos Corberán ya tiene la pieza que demandaba para reforzar la defensa. Este miércoles se hizo oficial la incorporación del defensor catalán, que será la sexta cara nueva tras las llegadas de De Haas, Dieng, Sato, Maffeo y Van Oevelen.

El futbolista de 23 años ha pasado esta misma mañana reconocimiento médico y se ha incorporado de forma inmediata a los entrenamientos junto al resto del equipo. Tras conocer a sus nuevos compañeros, el club ha presentado al nuevo fichaje en la sala VIP de Mestalla. El jugador de Premià de Dalt ha posado con su nueva camiseta y su flamante dorsal ‘22’ tras atender a la prensa y responder, entre otras cosas, cuál es el objetivo principal del equipo esta temporada:

Ambición y superación

“El objetivo del club es siempre superarse”, ha comenzado. “Si miramos atrás, yo quiero escalar un paso más, intentar llegar más alto que donde la temporada pasada estuvieron y para eso estoy aquí”, ha declarado Arnau. “Sé lo que conlleva tener este escudo en la camiseta y si la afición y los jugadores vamos juntos, se pueden lograr grandes cosas”, ha agregado el nuevo fichaje respecto a las aspiraciones del club.

Arnau Martínez, posando con el 22 de su camiseta / JM López

Con ganas de debutar

Arnau Martínez, quien ya ha comenzado la competición oficial en el equipo de Montilivi, se encuentra en plena forma y disponible para Carlos Corberán, quien anhelaba la llegada de un futbolista de este perfil. “Estoy preparado para ejercer en todas las posiciones donde pueda ayudar y creo que mi nivel puede dar un salto de calidad al equipo”.

Además, Arnau ya sabe lo que es jugar en Mestalla en varias ocasiones. Precisamente, su estreno con el Girona FC fue en el estadio valencianista. “Es una ilusión muy grande jugar en Mestalla. Debuté aquí pero jugar como local debe ser espectacular”, ha dicho ilusionado.

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Con todos los actos de presentación ya concluidos, el jugador se encuentra en condiciones óptimas para debutar en el próximo compromiso liguero en Riazor ante el Deportivo de A Coruña. Con su llegada, el conjunto ché gana solidez defensiva, salida limpia de balón y proyección en una banda derecha que hace tan solo cinco días estaba en la orfandad absoluta.