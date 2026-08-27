Arnau Martínez supera las pruebas médicas y ya entrena con el Valencia CF
El catalán ya entrena con el resto de la plantilla y prepara el partido del domingo ante el Deportivo de A Coruña
El fichaje de Arnau Martínez por el Valencia CF sigue quemando etapas. El lateral catalán ha superado este miércoles las pruebas médicas previas a su incorporación al conjunto de Mestalla, tal y como ha mostrado el club a través de sus canales oficiales.
Después de cerrarse su llegada procedente del Girona, el defensa ya cuenta con el visto bueno de los servicios médicos valencianistas y se ha incorporado ya a los entrenamientos junto al resto de sus nuevos compañeros. Un paso más en una operación que el Valencia considera estratégica para reforzar el carril derecho.
Arnau aterriza en Mestalla como uno de los fichajes más importantes del verano para Carlos Corberán. A sus 23 años, acumula experiencia en Primera División y llega tras consolidarse como una de las piezas destacadas del Girona durante las últimas temporadas.
Con las pruebas médicas superadas y con su presencia en los entreamientos de la ciudad deportiva de Paterna, el siguiente paso será su presentación oficial este mediodía. Si la adaptación avanza según lo previsto, el nuevo lateral valencianista podrá entrar en los planes de Corberán para los próximos compromisos ligueros. El Valencia suma con Arnau un refuerzo para una posición que el club consideraba prioritaria en este mercado de fichajes.
- ¿Ramazani por Almeida? El Nottingham, posible clave
- Arnau Martínez ya está en Paterna
- Arnau Martínez: 'He hecho todo lo posible y aquí estamos
- El fichaje de Arnau Martínez, en cifras
- Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota ante el Betis
- Carlos Corberán tras el Valencia CF - Real Betis: 'Hemos hecho méritos suficientes para no perder
- Así está la negociación entre Valencia y Celta por André Almeida
- La calidad decide en favor del Betis... y Mestalla explota: ¿Dónde están los fichajes?