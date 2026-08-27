Última hora en el 'caso Otorbi': puerta cerrada a 5 días del cierre de mercado de fichajes

David Otorbi es una de las perlas de la Academia desde que empezó a destacar en el fútbol base. Con sólo 18 años e internacional en todas las categorías inferiores de la Selección, el joven extremo valenciano ya sabe lo que es jugar esta temporada en LaLiga con el primer equipo. Fueron un puñado de minutos en la derrota frente al Real Betis el pasado martes en Mestalla, pero en los que el jugador dejó un buen sabor de boca tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

El potencial de Otorbi es indiscutible, no en vano debutó con poco más de 16 años con el Valencia CF en Copa del Rey frente al FC Cartagena un 7 de enero de 2024. Desde entonces, siempre ha despertado una mezcla de ilusión por lo que puede ofrecer sobre verde y proteccionismo por su corta edad. Y es que con los 18 años que tiene ahora, lo habitual es que se le busque cargar de minutos para seguir creciendo en el campo. Ofertas no le faltan y el temor de su entorno es que otra temporada con pocos minutos, ya que se descarta su participación en el Valencia Mestalla a pesar de contar con ficha del filial. Sin embargo, Corberán está muy contento con él y tiene la intención de cerrarle la puerta de salida a cinco días del cierre de mercado.

Las salidas y llegadas, clave

Diego López está lesionado, Almeida tiene un pie fuera y Danjuma no tiene asegurada su permanencia en el equipo tras el interés del PSV, por lo que el cuerpo técnico es consciente de que faltan piezas en los extremos. El técnico valenciano quedó muy satisfecho tanto por su actitud como por su rendimiento ante el Betis, pero también durante toda la pretemporada por su buen nivel en entrenamientos y partidos. En este sentido, tiene altísimas probabilidades de quedarse, aunque estas se reducirían considerablemente en el caso de que el Valencia CF fiche dos atacantes en lo que resta de mercado. Ramazani puede ser uno de ellos.

David Otorbi, dando el 'ok' / VCF

Con todo esto, es un hecho que el jugador ha recibido (y seguirá recibiendo) ofertas. El club tiene varias sobre la mesa, descartando en todo momento la del traspaso, incluso con opción de recuperarlo. Por el momento se descarta también una cesión, tal y como se le volvió a transmitir al futbolista. Así pues, la puerta está cerrada... salvo sorpresa.

El mensaje de Otorbi tras su debut esta temporada...

"No fue el resultado que todos esperábamos, pero esto sigue. Toca aprender, trabajar y seguir mejorando cada día. Gracias al mister por darme la oportunidad y toda la afición por estar ahí y apoyarnos. A seguir trabajando que esto acaba de empezar", publicó en sus redes.

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Una de las cuestiones más llamativas, que incluso afectó a tres preguntas en la rueda de prensa previa al choque contra el Betis, fue respecto a la cantera. A la falta de minutos para los jugadores del Valencia Mestalla en el primer equipo respondió con ciertas evasivas, si bien afirmó que no toda la formación de los canteranos es disputar minutos. "Hay que trabajar para que los jugadores de la Academia estén preparados para ayudar al primer equipo. Los partidos tienen necesidades y nuestras respuestas van acorde a ellas. Estoy encantado de tener jugadores de la cantera. Hay que prestarle atención y no sólo dándoles minutos. Es un trabajo que debe hacerse y es uno de los objetivos que tenemos como club", dijo en un momento dado.