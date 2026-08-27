El Deportivo de A Coruña sigue reforzándose antes de medirse al Valencia CF
Adama Traoré, ya está en A Coruña y llegará al encuentro del domingo en Riazor
Los de Corberán ya tienen a su ansiado lateral derecho
Con la llegada del exjugador del Barcelona, Adama Traoré, el Dépor sigue confeccionando su plantilla para una temporada histórica. Futbolistas como Aubameyang, Angeliño, Leo Román o el propio Adama, han llegado esta campaña. Es decir, se ha reforzando con nombres de alto nivel en este mercado de fichajes. Y, el Valencia, ya tiene a Arnau Martínez que podrá estar en Riazor el domingo a las 19:30h.
El jugador catalán firma por dos temporadas, es decir, hasta 2028. El extremos llega libre y con una amplia experiencia internacional (Aston Villa, Wolves, Fulham y West Ham). Ayer llegó al aeropuerto y ya es uno más del equipo.
Ahora, el Deportivo con la llegada del de L’Hospitalet deja prácticamente copado el límite salarial, que tendrá muy complicado ahora poder firmar a un central, como pretendía. Aunque la realidad es que no se descarta.
Dinámicas
La temporada ya ha arrancado y después de las dos primeras jornadas, ya se puede hacer balance. El Valencia no ha comenzado con buen pie a pesar de los rivales a los que se ha enfrentado eran nivel Europa. En el estreno liguero ante el Celta faltó claridad arriba aunque se ve una mejoría en faceta defensiva. El martes contra el Real Betis, sucedió prácticamente lo mismo y se vio a un equipo que lo intentó hasta el final, pero que necesita refuerzos de calidad.
Por otro lado, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo, ha sacado dos puntos. Primero, empataron ante el Eche y, después, contra el Málaga. Hay que destacar Aubameyang, el delantero lleva dos goles y será la amenaza para el conjunto valencianista.
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