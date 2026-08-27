El Valencia CF no ha empezado bien LaLiga 26/27. El cuadro de Carlos Corberán todavía no ha marcado ningún gol en las dos primeras jornadas, sumando sólo un punto por el empate obtenido frente al Celta de Vigo. Por su parte, el Deportivo ha marcado dos goles por medio de Aubameyang en sendos empates a uno frente a Elche y Málaga, con lo que doblan los puntos de los valencianos.

Con este panorama y tras realizar dos onces diferentes en las dos primeras jornadas, Corberán podrá contar por fin con Arnau Martínez. El excapitán del Girona ha sido presentado este jueves como nuevo integrante de los de Mestalla, tomando parte del entrenamiento y mostrando un perfecto estado de forma.

Yeremay, celebrando un gol con el Depor / LALIGA

Por parte de los gallegos, todo apunta a que Yeremay será de la partida desde el inicio tras disputar unos minutos en la pasada jornada. El extremo ha arrastrado una pubalgia diagnosticada en marzo y no disputó un solo minuto durante toda la pretemporada ni pudo participar en el estreno liguero frente al Elche. El canario puede formar un ataque tan veloz como peligroso junto a Aubameyang.

Alineaciones probables del Deportivo - Valencia CF de LaLiga en Riazor

Deportivo: Leo Román; Quagliata, Loudeiro, Noubi, Ximo; Amatucci, Soriano, Altimira; Jensen, Yeremay y Aubameyang.

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Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Arnau, Maffeo; Guido, Guerra, Ugrinic; Sato y Sadiq.