Horario y dónde ver por TV e internet el Deportivo - Valencia CF en Riazor

La afición Valencia CF empieza a impacientarse. Dos jornadas disputadas en Mestalla y sólo un punto logrado ante el Celta de Vigo tras no haber sido capaz de marcarles gol ni a ellos ni al Betis, que se impuso en la recta final. Con este panorama, los de Carlos Corberán viajarán a Coruña para verse las caras con un Deportivo que regresa a la élite en un proyecto ilusionante.

Todavía no ha terminado el mercado de fichajes (por suerte para el Valencia CF), pero está claro que el del Deportivo ya es más que notable. Con nombres propios como Leo Román, Aubameyang o el recién llegado Adama Traoré, todos ellos sumando experiencia de primer nivel a un equipo con jugadores de buen nivel y otras incorporaciones de futuro más que interesantes.

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Con este panorama, el Valencia CF llegará a Galicia para medirse al Deportivo en Riazor el domingo a partir de las 19:30 horas. El duelo podrá verse en directo en DAZN, además de poder seguirlo en directo en SUPERDEPORTE.