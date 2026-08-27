El dinero que se lleva el Valencia CF por el traspaso de Nico González

El dinero siempre viene bien... y más con la mente puesta en el mercado de fichajes. El Valencia CF tiene cinco días para incorporar mínimo dos jugadores y el presupuesto con el que Meriton ha dotado a Ron Gourlay es muy reducido, por lo que toda ayuda es bienvenida. Y esta vez, gentileza del exjugador valencianista Nico González.

El Newcastle ha abonado al Manchester City 56 millones de euros para incorporar al centrocampista gallego de 23 años. Hay que recordar que el jugador estuvo en Mestalla en la temporada 22/23, donde disputó 26 encuentros tras ser cedido por el FC Barcelona y antes de ser traspasado al Oporto por algo más de 21 kilos. Con este panorama y atendiendo a su edad, los derechos de formación entran en juego tanto para culés, valencianos y lusos.

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¿Cuánto dinero se lleva el Valencia CF por Nico González?

El pivote deja un reparto de cerca del 5% entre los tres clubes, aunque en partes desiguales, claro. El Barça ingresará un extra de 1,9 millones de euros al haber permanecido muchos años en su cantera, mientras que el Oporto ingresará 560.000 y el Valencia CF 280.000. Todo ello, eso sí, no será ingresado de manera inmediata, sino que se demorará prácticamente hasta el mercado de enero.