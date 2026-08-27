El emotivo video con el que se despide Rubén Iranzo tras quince temporadas en el Valencia CF

Rubén Iranzo ya es, a todos los efectos, nuevo futbolista del Real Zaragoza desde hace unos días. El defensa abandona el Valencia CF después de quince temporadas en el club valencianista y no ha tardado en publicar una despedida a la altura de su etapa en Mestalla. El zaguero "cierra una etapa muy importante" en el conjunto que ha "crecido desde pequeño" y que considera el club de su vida una vez concluido su periplo en el Valencia.

El video que ha compartido el jugador en sus redes sociales arranca con diferentes imágenes de su etapa formativa y, por tanto, de sus inicios en la disciplina valencianista. A lo largo de la publicación repasa su paso por el Valencia, donde ha sido capitán en las categorías inferiores y llegó a debutar con el primer equipo a las órdenes de José Bordalás en un derbi contra el Levante UD.

Comunicado de despedida de Rubén Iranzo

“Hola valencianistas, hoy cierro una etapa muy importante para mi. Después de 15 temporadas me despido del club en el que crecido de pequeño, el club de mi vida, el Valencia CF. Llegué como cualquier niño con la ilusión de vestir esta camiseta y jugar en Mestalla. Me voy con el corazón lleno por haber podido cumplir ese sueño. Debuté en Primera División y defendí este escudo".

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"Quiero agradecer a los compañeros, trabajadores del club y, sobre todo, a la afición. Me llevo amigos para toda la vida. El club me ha enseñado valores que me acompañarán siempre dentro y fuera del campo. Soy quien soy gracias al Valencia".