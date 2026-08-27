Otro portero internacional para la Academia del Valencia CF

Que el Valencia CF saque grandes porteros de su cantera no es ninguna novedad. De hecho, cada vez son más los guardametas internacionales en categorías inferiores que se amontonan en los diferentes equipos de la Academia.

Con Vicent Abril cedido en el Nàstic y Raúl Jiménez definitivamente bajo la portería del Valencia Mestalla, el futuro cercano está más que asegurado. Por otro lado, Pablo Mollá también pisa fuerte desde el juvenil y las categorías inferiores de España, donde debutó con la sub-19 con 17 años y ahora aspira a seguir siendo convocado con 18. Pero no acaba todo aquí, ya que este mes de junio el Valencia CF fichó a Hugo Álvarez de la cantera del Málaga CF.

De Málaga a la Selección pasando por el Valencia CF

Hugo tiene 14 años y acaba de ser convocado para formar parte de la lista de España sub-15 que ha dado a conocer la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de cara a estas sesiones, siendo así la tercera internacionalidad de la temporada 2026-27.

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Hugo Álvarez, posando en el muro de la Academia tras su fichaje / VCF

El guardameta iniciará el curso en la portería de la categoría cadete y esta es su primera internacionalidad para unas sesiones de entrenamientos que se realizarán del 31 de agosto al 3 de septiembre en Alfaz del Pi.