¿Mi posición favorita en el campo?..."Empecé como delantero"
Arnau Martínez ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF
El futbolista ya se ha puesto a las órdenes de Corberán
El exfutbolista del Girona, Arnau Martínez, pasó ayer las pruebas médicas y físicas y ya hoy se ha puesto a las órdenes de Carlos Corberán y ha completado el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Además, ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF acompañado por su familia y Ron Gourlay. El catalán podría entrar en la convocatoria para el encuentro de domingo 30 de agosto ante el Dépor en Riazor.
Arnau es un futbolista muy polivalente, ya que ha jugado en muchas posiciones a lo largo de su corta carrera y eso también ha hecho que el conjunto valencianista se decantase por él. "De carrilero, lateral y central es donde me siento más agusto, pero es una cosa bueno que tengo, puedo adaptarme a cualquier posición que sea para ayudar al equipo", comentó.
Delantero
Por otro lado, no ha sido solo esas posiciones en las que ha jugado, ya que como él ha declarado: "Cuando era muy pequeño jugaba como delantero". En el Barcelona B estuvo como central y de mediocentro disputó algunos partidos. Y años más tardes con entrenadores como Francisco cuando jugaba con defensa de tres y Míchel, ha sido cuando ha encontrado su mejor posición para desarrollar su fútbol.
Posiciones en el Girona
En el Girona se le ha visto hasta en tres posiciones diferentes gracias a Míchel. Su posición más habitual es la de lateral derecho, pero también ha ejercido como tercer central por la buena salida de balón y como carrilero cuando en ocasiones el técnico ha salido con defensa de 5. La temporada pasada fue fundamental para su equipo aunque finalmente el Girona acabó descendiendo. A sus 23 años ha sido hasta en 50 ocasiones capitán, eso habla del liderazgo que ha adquirido a su corta edad.
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