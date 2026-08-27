¿Mi posición favorita en el campo?..."Empecé como delantero"

El exfutbolista del Girona, Arnau Martínez, pasó ayer las pruebas médicas y físicas y ya hoy se ha puesto a las órdenes de Carlos Corberán y ha completado el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Además, ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF acompañado por su familia y Ron Gourlay. El catalán podría entrar en la convocatoria para el encuentro de domingo 30 de agosto ante el Dépor en Riazor.

Arnau en otra de las pruebas médicas realizadas / VALENCIA CF

Arnau es un futbolista muy polivalente, ya que ha jugado en muchas posiciones a lo largo de su corta carrera y eso también ha hecho que el conjunto valencianista se decantase por él. "De carrilero, lateral y central es donde me siento más agusto, pero es una cosa bueno que tengo, puedo adaptarme a cualquier posición que sea para ayudar al equipo", comentó.

Delantero

Por otro lado, no ha sido solo esas posiciones en las que ha jugado, ya que como él ha declarado: "Cuando era muy pequeño jugaba como delantero". En el Barcelona B estuvo como central y de mediocentro disputó algunos partidos. Y años más tardes con entrenadores como Francisco cuando jugaba con defensa de tres y Míchel, ha sido cuando ha encontrado su mejor posición para desarrollar su fútbol.

Noticias relacionadas

Arnau Matínez / VCF

Posiciones en el Girona

En el Girona se le ha visto hasta en tres posiciones diferentes gracias a Míchel. Su posición más habitual es la de lateral derecho, pero también ha ejercido como tercer central por la buena salida de balón y como carrilero cuando en ocasiones el técnico ha salido con defensa de 5. La temporada pasada fue fundamental para su equipo aunque finalmente el Girona acabó descendiendo. A sus 23 años ha sido hasta en 50 ocasiones capitán, eso habla del liderazgo que ha adquirido a su corta edad.