El Valencia CF rescinde a Alberto Marí
El jugador fue renovado hace un año hasta 2027, pero se ha decidido liberar su ficha en estos momentos
No contaba para Carlos Corberán y su salida estaba cantada. Alberto Marí está a un paso de abandonar el Valencia CF a cuyo filial llegó en 2021 y tras renovar su contrato el pasado año de manera sorprendente por dos cursos más.
A sus 25 años, el delantero no ha tenido suerte en sus cesiones tanto al Real Zaragoza como al Mirandés. Tampoco ha tenido una pretemporada fácil al estar recuperándose de una lesión. De hecho, fue operado el pasado mes de marzo de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hizo perderse el curso en LaLiga Hypermotion.
Con la carta de libertad tal y como ha informado 'la Ser' y mientras termina de recuperarse, podrá buscar un nuevo equipo en la categoría de plata, liberando a su vez tanto una ficha como algo de masa salarial el club de Mestalla. En cualquier caso, esta operación no cambia los planes del Valencia CF en este mercado de fichajes.
Los números de Alberto Marí en el Valencia CF
El delantero alicantino ha disputado 25 partidos con la primera plantilla, anotando dos tantos en LaLiga. Debutó tras un buen curso con el filial en el que consiguió firmar 11 goles en 29 participaciones. Precisamente en el mismo número de encuentros con el Real Zaragoza sólo fue capaz de marcar tres tantos y generar una asistencia, datos empeorados con el Mirandés (1 gol y 2 asistencias) por culpa de la grave lesión sufrida.
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