El Dépor espera con todas sus armas al Valencia CF

El Valencia CF visita este domingo un estadio clásico de LaLiga EA Sports. El equipo de Carlos Corberán afronta la primera visita de la temporada y lo hace en casa de un histórico como el RC Deportivo de A Coruña. El Municipal de Riazor vuelve a la élite y con él un sinfín de recuerdos de una rivalidad cimentada en muchos años en Primera División de gallegos y valencianos.

El Dépor vivirá su segundo duelo como local después del estreno contra el Elche CF con un empate a uno. La plantilla blanquiazul poco tiene que ver con la del primer día, puesto que el club sigue reforzando el equipo con vistas al objetivo de la permanencia. Así pues Antonio Hidalgo puede estar tranquilo, a priori, puesto que tiene disponibles a todos los jugadores a falta de la última sesión de entrenamiento de este sábado.

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El técnico deportivista tendrá a su disposición al recién llegado, Adama Traoré y la única baja será el lesionado Noé Carrillo. Esta circunstancia no es baladí, puesto que el Dépor ha lidiado con numerosos problemas físicos, sobre todo, en la parcela ofensiva. Sin ir más lejos Yeremay tan solo pudo disputar 17 minutos frente al Málaga en este inicio de Liga.