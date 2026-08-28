"Tenía un preacuerdo con el Valencia, pero el presidente lo rompió"

Javier Camuñas pudo vestir de valencianista. El exfutbolista madrileño ha revelado en el podcast 'Los Fulanos' que llegó a tener un preacuerdo con el Valencia para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Unai Emery, pero el cambio en la presidencia del club terminó echando abajo una operación que parecía encaminada.

Camuñas ha contado los detalles de aquella negociación y sitúa el desenlace en el verano de 2009, cuando el Valencia atravesaba una gravísima situación económica. "Yo tenía un preacuerdo con el Valencia porque a mí me quería Unai Emery", recuerda el exjugador. Según su relato, el club tenía previsto realizar una venta importante para poder acometer nuevas operaciones. "El Valencia tenía problemas económicos e iba a vender en ese momento a Villa o Silva. Llegaron a un acuerdo conmigo de cuatro años".

La situación cambió con la llegada de Manuel Llorente a la presidencia. Vicente Soriano había dimitido el 4 de junio de 2009 y Llorente asumió el cargo pocos días después, en plena crisis financiera de la entidad. El Valencia acumulaba entonces una deuda de 547 millones de euros y afrontaba una ampliación de capital de 92,4 millones para tratar de garantizar su viabilidad.

Llorente incumplió la palabra del Valencia CF

Fue precisamente ese cambio de escenario el que, según Camuñas, acabó con su llegada a Mestalla. "Entonces cambiaron de presidente, entra Llorente, y dijo que no iba a vender ni a firmar a nadie, a tomar por culo el contrato", relata.

Manuel Llorente y Unai Emery / VCF

El contexto económico explica la decisión. De hecho, pocos días después de acceder a la presidencia, Llorente confirmó que David Villa no sería vendido pese a la presión del mercado y a una oferta del Chelsea que alcanzaba los 45 millones de euros. Eso sí, al curso siguiente estuvo a un paso del Real Madrid, pero finalmente firmó por el Barça por 40 kilos.

Un contrato de cuatro años y una oferta millonaria

La oportunidad para Camuñas era especialmente importante. El futbolista asegura que el acuerdo contemplaba cuatro temporadas y que se trataba de un contrato "millonario". Además, el Valencia que pretendía incorporarle competía en la Champions League.

No era un interés menor. Camuñas estaba en plena explosión en el Recreativo de Huelva después de haber firmado diez goles en la Liga 2008-09. Su rendimiento había despertado el interés de varios clubes de Primera. En julio de aquel año ya se apuntaba al interés del Valencia por el jugador, aunque también señalaba que el Mallorca seguía de cerca su situación y que el Recreativo reclamaba alrededor de dos millones de euros por su traspaso, pero finalmente los navarros se lo llevaron por algo menos de 1,5. Toda una ganga.

Camuñas, celebrando uno de sus goles al Real Madrid / EFE

El propio Camuñas confirma ahora que hubo más pretendientes. "También vinieron a por mí del Real Mallorca, el Espanyol me ofreció cuatro años y el Racing de Santander", explica. Era uno de los jugadores revelación de la Liga.

El Valencia no vendió a Villa, pero sí a Albiol

Sin embargo, la caída del acuerdo con el Valencia abrió la puerta a Osasuna. Los valencianos hicieron caja con la venta de Albiol, dejando la de sus delanteros para la siguiente temporada. El conjunto navarro terminó cerrando su incorporación procedente del Recreativo a finales de agosto de 2009. El acuerdo contemplaba tres temporadas, con opción a una cuarta, y una cláusula de rescisión de seis millones de euros.

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Y, aunque económicamente no era la propuesta más atractiva, Camuñas considera que fue la decisión acertada. "Osasuna no sé cómo lo hace, espera su momento y pagan un buen dinero de traspaso, no era mi mejor oferta económica y además solo me hacen tres años de contrato. La garantía de pago de Osasuna era mejor que la del resto y además me transmitieron muchas cosas. Acerté", relata. El tiempo terminó dándole la razón. Camuñas se convirtió en una pieza importante de Osasuna durante las dos temporadas que permaneció en Pamplona. Disputó 67 partidos de Liga con el conjunto rojillo entre 2009 y 2011 y posteriormente dio el salto al Villarreal.