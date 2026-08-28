Drama en el Valencia CF: Guido K.O por lesión

Tras sumar solamente 1 punto de 6 posibles en las dos primeras jornadas de liga, al Valencia CF le llegan malas noticias. Guido Rodríguez se enfrenta a una lesión que le va a dejar fuera del terreno de juego. Según ha podido saber Superdeporte, tras el partido contra el Celta de Vigo a Guido le trataron porque estaba al límite físicamente y aun así disputó los 90 minutos contra el Betis. Además, no fue el único jugador del Valencia que acabó con molestias ese partido y que después jugó un número considerable de minutos en el choque ante el cuadro verdiblanco.

Guido queda descartado para Riazor y Corberán pasa a línea de 4

Según ha adelantado La Grada, el argentino pasó pruebas médicas ayer y está pendiente de saber el alcance de una lesión que podría tenerle fuera más de un partido. Por el momento, hoy no se ha entrenado con sus compañeros, algo que hace aumentar los problemas de Corberán de cara al encuentro contra el Deportivo de A Coruña en Riazor. Ante las bajas, Corberán ha probado línea de cuatro en el entrenamiento con Pepelu de pivote Guido Rodríguez se perderá varios encuentros. Además, Rioja, Diakhaby y Pablo Maffeo tampoco han entrenado con el grupo esta mañana.

Guido, en el último Valencia CF - FC Barcelona / VCF

El Valencia está sufriendo las consecuencias de la acumulación de partidos

Las lesiones musculares suelen aparecer en muchos equipos durante las primeras semanas de la temporada, pero la desventaja competitiva a la que se ha enfrentado el Valencia CF todavía podrían haberlas agravado más. Los de Carlos Corberán son el único equipo que ha disputado 2 partidos con tan solo 2 días de descanso entre ambos, un hecho que ya provocó las quejas públicas de Carlos Corberán en el enfrentamiento previo contra el Betis en Mestalla.

Carlos Corberán da órdenes a su equipo durante el Valencia - Betis / LALIGA

Estas fueron las palabras del entrenador del Valencia CF respecto a este tema en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis: "Para mí es absolutamente incomprensible la situación a la que se va a enfrentar el Valencia. Nos enfrentaremos al Betis en desigualdad de condiciones”.

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Los de Corberán volverán a jugar tras descansar menos que su rival

El domingo a las 19:30 de la tarde, el Valencia CF volverá a jugar un partido tras tener menos tiempo que su rival y el número de bajas para este enfrentamiento todavía podría aumentar. Eso sí, en este caso, el Valencia ha podido descansar desde el pasado martes, días más que suficientes para afrontar el choque con exigencia y con la obligación de ganar después de dos tropiezos consecutivos.