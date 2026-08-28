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Kily González, nuevo entrenador de Leo Messi en el Inter Miami

El extremo argentino que militó cuatro temporadas en Mestalla asume el cargo del club dirigido por David Beckham

Guido Rodríguez, muy feliz cuando fue el Kily le envió un mensaje tras su fichaje por el Valencia CF

Guido Rodríguez, muy feliz cuando fue el Kily le envió un mensaje tras su fichaje por el Valencia CF

Valencia CF | Anunció de su fichaje por el Valencia CF y el mensaje del Kily González

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Nico Tomás

València

El Inter de Miami tiene nuevo inquilino en el banquillo con cartel de leyenda valencianista. Kily González toma las riendas del club creado por David Beckham y en el que milita Leo Messi, Luis Suárez y otras estrellas como Casemiro, Rodrigo de Paul y Sergio Reguilón. El mítico extremo argentino, cuya última aparición en clave Valencia CF fue para alabar el fichaje de Guido Rodríguez, llega al segundo clasificado de la MLS, pero con el equipo americano sumergido en una mala dinámica de resultados que ha derivado en la salida de su compatriota Ángel Guillermo Hoyos. No obstante, el argentino seguirá al frente de la primera plantilla a la espera de que González obtenga todos los permisos de trabajo pertinentes.

El técnico rosarino vuelve a dirigir un club después de pasar por Rosario Central, Unión Santa Fe y Platense, donde solo permaneció durante catorce partidos entre junio y octubre del año pasado. Kily González se convierte en el quinto entrenador argentino de la corta historia del club y se une a la lista que conforman los exbarcelonistas Gerardo Martino y Javier Mascherano; Javier Morales y Guillermo Hoyos.

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Comunicado oficial del Inter Miami

"Inter Miami CF anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo con Cristian Alberto "Kily" González para que se convierta en el nuevo director técnico del primer equipo del Club. González asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes. Guillermo Hoyos continuará provisionalmente al frente del equipo hasta la llegada del nuevo director técnico y su cuerpo técnico. Inter Miami desea destacar especialmente y agradecer a Hoyos por su compromiso y dedicación al Club, demostrados a través de su disposición para asumir el cargo durante este periodo, iniciado el pasado mes de abril".

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