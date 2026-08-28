Harvey Elliot, opción sobre la mesa para el ataque del Valencia CF

El Valencia CF sigue trabajando en reforzar la plantilla en los últimos días del mercado de traspasos. El equipo de Carlos Corberán ha arrancado la temporada con un empate y una derrota como local, resultados que ponen el foco en la necesidad de firmar a más jugadores que le den un salto de calidad a un equipo todavía falto de efectivos en la parcela ofensiva.

Harvey Elliot, jugador avanzado por Matteo Moretto, es una de las opciones que están sobre la mesa del Valencia CF para reforzar el ataque en este cierre del mercado de fichajes. El jugador, de 23 años, milita en el Liverpool FC, aunque la temporada pasada estuvo cedido en el Aston Villa de Unai Emery, donde solo disputó ocho partidos.

Este nombre surge después de las complicaciones para un regreso de Largie Ramazani a Mestalla. Como ha informado SUPERDEPORTE este mismo viernes, la situación de Ramazzani sigue parada, por la postura de un Leeds que no afloja y quiere venderlo ya y no una cesión con opción de compra. Este contexto obliga a mirar otras opciones y dentro de esas opciones está el inglés.

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En estos momentos el jugador está fuera de los parámetros que maneja el Valencia CF. Solo una bajada en las pretensiones del futbolista y de su club permitirían atacar la operación a última hora, pero en estos momentos no está cerca de recalar en la plantilla del Valencia CF.