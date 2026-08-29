Carlos Corberán confirma la baja de Guido Rodríguez y anuncia una más

En las últimas horas, ha habido dos futbolistas que han entrado en la enfermería del Valencia CF. El primero fue Guido Rodríguez, de quien ya ha sido anunciado su parte médico, y Carlos Corberán ha confirmado hoy en la rueda de prensa que Pablo Maffeo tampoco estará el domingo en el partido contra el RC Deportivo de A Coruña. Ninguno de los dos jugadores ha entrenado en los últimos días y el entrenador culpa la sobrecarga de partidos que ha sufrido el Valencia por la mala organización de LaLiga.

En la rueda de prensa anterior al partido del Betis, Corberán avisó que el Valencia CF iba a jugar en “desigualdad de condiciones” y que era una situación “incomprensible”. Solamente 5 días más tarde, el entrenador ha reiterado su postura y se ha apoyado en la experiencia que le ha tocado vivir tras perder a dos jugadores por lesiones musculares en la última semana.

Guido Rodriguez of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and RC Celta de Vigo at Mestalla stadium on August 22, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 22/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Ya hablé del sinsentido que era que el Valencia CF jugar en agosto dos partidos con solamente 2 días de descanso entre ellos. Las lesiones de Guido y de Maffeo son musculares y aparecen como consecuencia de esta exigencia competitiva en la primera semana de la temporada”, ha explicado Corberán. Guido ya acabó al límite el partido de la jornada 1 contra el Celta, pero aun así jugó los 90 minutos contra el Betis. Ante esta situación, el entrenador del Valencia CF ha aclarado que ha llevado a los jugadores al límite porque el objetivo es “buscar la victoria por encima de cualquier cosa” y en ese proceso pueden ocurrir “este tipo de circunstancias”.

De Haas tampoco estará en A Coruña

A las bajas de Guido y Maffeo se suma la de Justin De Haas, que tampoco estará disponible para el encuentro de este domingo en Riazor. El central continúa recuperándose de su lesión en el tobillo y permanecerá apartado del terreno de juego durante unas semanas más. Su ausencia se añade a los problemas que está teniendo Corberán para configurar su defensa durante el inicio de la temporada, aunque el técnico asegura que estas bajas "no generarán un problema en la salida de balón".

Noticias relacionadas

Carlos Corberán da órdenes a su equipo durante el Valencia - Betis / LALIGA

Corberán se muestra feliz de recuperar a Foulquier

Además, Corberán ha destacado una noticia positiva: la vuelta de Dimitri Foulquier. El lateral francés, que pasó por quirófano el 12 de febrero para operarse la rodilla izquierda, ya ha entrenado con el grupo y entrará en la convocatoria para el partido ante el Depor. “Foulquier vuelve a la convocatoria. Entrenó antes de ayer y también ha entrenado hoy. Es una muy buena noticia que en un momento de necesidad haya dado un paso al frente para ayudar al equipo”, afirma Corberán.