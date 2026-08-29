El dato que separa al Deportivo del Valencia antes de su duelo en Riazor
El conjunto de Corberán visita a un Deportivo reforzado con una de las mayores inversiones del verano, mientras el Valencia afronta el mercado con una hoja de ruta muy diferente y alejada de grandes desembolsos
El Valencia CF afronta este domingo en Riazor su primer gran examen a domicilio de la temporada. El equipo de Carlos Corberán se encontrará con un Deportivo que ha regresado a Primera División dispuesto a ser mucho más que un recién ascendido. La entidad gallega ha protagonizado uno de los mercados más ambiciosos del fútbol español, con una inversión cercana a los 26 millones, cantidad que triplica el gasto del Valencia en refuerzos, que está alrededor de los 9 millones.
Para los valencianistas, el encuentro supone también una oportunidad para comprobar hasta dónde puede competir este nuevo proyecto ante un rival que ha elevado notablemente su nivel de exigencia y que juega en casa con Aubameyang como principal amenaza ofensiva.
Un Deportivo mucho más armado
El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo ha construido una plantilla con más recursos que la de un recién ascendido habitual. El Deportivo ha destinado alrededor de 26 millones de euros a ocho fichajes, con incorporaciones como Leo Román, Jensen, Ede, Amatucci y Aubameyang, además de sumar recientemente a Angeliño y Adama Traoré como agentes libres. El desembolso sitúa al conjunto gallego entre los equipos que más han invertido en LaLiga este verano.
El Valencia, en cambio, llega a Riazor con una inversión cercana a los nueve millones en siete incorporaciones y una planificación mucho más condicionada por el límite económico. Aun así, Corberán cuenta ahora con Arnau Martínez, incorporado desde el Girona para reforzar el lateral y aportar una alternativa más fiable en la salida y en el juego exterior.
Corberán necesita resistir el empuje de Riazor
El contexto tampoco es sencillo para el técnico de Cheste. Guido Rodríguez será baja por una lesión muscular y su ausencia puede devolver a Pepelu al centro del campo junto a Javi Guerra, mientras que Corberán también tiene problemas en defensa por las bajas de Copete y Foulquier. El equipo llega, por tanto, a una jornada en la que deberá ajustar su estructura sin perder equilibrio entre líneas.
Enfrente estará un Aubameyang que ha marcado en las dos primeras jornadas y que buscará repetir ante el Valencia un registro que ya forma parte de la historia del Deportivo. El delantero puede convertirse en el cuarto jugador del club capaz de marcar en sus tres primeros partidos de Primera, siguiendo los pasos de figuras como Bebeto.
Con Riazor preparado para el regreso del equipo a la élite, el Valencia tendrá que controlar especialmente las transiciones y evitar que el delantero encuentre espacios cerca del área. El objetivo de los valencianistas ha de ser claro: abandonar Riazor con la primera victoria de la temporada en LaLiga.
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