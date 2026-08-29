Valentía o fracaso: no hay otra opción para el Valencia CF en A Coruña

Jugar a que pasen pocas cosas está bien durante algunos minutos, pero no puede ser eterno. El mejor ejemplo es lo que pasó contra el Celta de Vigo. La primera parte tiene su pase. Lo tiene porque no te generan, minimizas riesgos y te permite con una plantilla corta llegar al tramo decisivo vivo. Y contra un equipo que juega Europa League y cuyo entrenador ha demostrado ser uno de los mejores de la competición. Una vez queda eso claro, lo que no puede pasar de nuevo es lo que pasó precisamente en ese mismo choque. En casa, ante un rival que también estaba 'tieso', sin Rioja, con pocos efectivos y sin prácticamente alternativas, el equipo acabó con línea de cinco y con Otorbi sin minutos.

Algo similar pasó contra el Betis. En casa, Otorbi solo fue solución de emergencia cuando el cuadro verdiblanco se adelantó en el marcador. Y eso dice mucho de que el Valencia CF está jugando a 'no perder', en lugar de 'a ganar'. Contra el Deportivo de A Coruña eso debe cambiar. El Valencia CF debe entender que debe ir a por el partido, presionar, salir rápido tras el robo y encontrar el camino al gol que tanto se ha resistido. Porque además, es cierto que el Valencia tuvo tres ocasiones contra el Betis que pudieron ser gol, pero también hay que dejar claro que cuando el Valencia ataca en estático le cuesta horrores generar algo claro. Por eso hay que encontrar la ocasión ante defensas desorganizadas.

El Levante ganó con un equipo repleto de jóvenes. El Celta mantiene un buen número de canteranos en su equipo. La Real Sociedad sacó a Marchal cuando iba 2-1 en el marcador y no le tembló el pulso al técnico a pesar de su escasa experiencia en Primera. En definitiva, muchos equipos tiran de futbolistas en ocasiones sin experiencia y que son 'incógnitas' para tratar de competir en una categoría donde cada vez hay menos dinero y toca apostar más por los de casa. Y es ahí donde toca hacer autocrítica. Sobre todo cuando todavía no han llegado los fichajes. Luego, cuando lleguen, que demuestren los jóvenes evidentemente que no valen, pero por el momento si toca echar mano de ellos espero que al técnico no le tiemble el pulso.

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La pelota en el tejado de los jugadores

Una vez queda claro que desde el banquillo toca ser más valientes, los jugadores también tienen su parte de responsabilidad. El vestuario no puede perder más el tiempo, ni seguir con esas rachas de primeras vueltas tiradas a la basura. El tema no es ganar o perder sino aprovechar cada entrenamiento y partido hasta el último segundo. Contra Celta y Betis sí se ha competido y no se puede decir que el equipo se haya dejado ir, salvo cuestión de piernas como en el 0-1 del Betis. Más allá incluso de eso, la afición solo pide que el grupo esté unido y vaya a una. Y que todos tengan la cabeza puesta en el Valencia.