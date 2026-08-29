El Valencia CFF arranca su nueva andadura en Liga F con las ideas claras: "Este equipo ha vuelto para quedarse"

Ha sido larga la espera, pero el Valencia CFF, por fin y de una vez por todas, regresa a la competición de la que nunca debió marchar con la intención de no marcharse nunca. El equipo dirigido por Mikel Crespo se desplaza hasta Vitoria para arrancar la Liga F Moeve 2026/27 frente al Alavés, el otro equipo ascendido, de una vieja conocida como Andrea Esteban. La aspiración, y más después de ascender, pasaría en circunstancias normales por permanecer en la categoría de oro del fútbol femenino español, pero el Valencia luchará por objetivos menos conformistas después de una pretemporada de restructuración. Sin embargo, el objetivo en el vestuario es claro y la ilusión está intacta.

Pauleta y Yasmine al habla

"Pienso que es una temporada muy ilusionante. El objetivo el año pasado era claro. Sabemos que será más complicada pero estamos preparados y sabemos lo que se viene. Trabajamos duro en pretemporada. Primero el objetivo es la permanencia y después estar lo más arriba posible. Estamos muy ilusionadas", dijo Pauleta Sancho en SUPER compartiendo el mismo discurso que Yasmin, que se estrenará como capitana del Valencia CFF esta temporada. "Volver a Liga F es algo que llevamos tiempo esperando y que nos hemos ganado con mucho trabajo. Empieza un nuevo reto exigente, pero será bonito. El Valencia ha vuelto para quedarse. Cada partido nos exigirá mucho pero queremos demostrar que somos capaces desde el primer día. Volver a Liga F como capitana es muy especial. Quiero representar al equipo lo mejor posible", aseguró Yasmin Mrabet.