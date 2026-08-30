Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

En Directo

Carlos Corberán: "Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura"

El técnico del Valencia CF no rehúye la autocrítica ni la responsabilidad de la sonronjante derrota en Riazor y reconoce que han estado muy por debajo del nivel necesario

Corberán habla de la cantera del Valencia CF

Corberán habla de la cantera del Valencia CF

Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Carsí

Iván Carsí

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents