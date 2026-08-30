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Carlos Corberán: "Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura"
El técnico del Valencia CF no rehúye la autocrítica ni la responsabilidad de la sonronjante derrota en Riazor y reconoce que han estado muy por debajo del nivel necesario
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Riazor.
¿PIENSAS QUE ESA PRIMERA PARTE HA ESTADO A LA ALTURA DE UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN?
"Para mí los primeros minutos son muy por debajo del nivel de Primera División. El máximo responsable soy yo y yo mismo estoy tremendamente decepcionado con la imagen que hemos dado en la primera mitad"
¿POR QUÉ NADIE HA EXPLICADO QUE ESTA PLANTILLA ES PRÁCTICAMENTE LA MISMA?
"No es una cuestión de mercado sino de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo del nivel que tenemos como equipo. La consecuencia de eso es que se adelantaran con dos tantos por delante. No me eximo de responsabilidad, por encima del mercado hay que competir mejor con los jugadores que estamos. Nos vamos tremendamente decepcionados y hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura de lo que representamos. Hay que valorar la situación como corresponde, por qué no hemos entrado con la activación que corresponde. Tenemos que entrar con más fuerza, yo hacer un mejor planteamiento, lo que sea cada uno pero hay que hacer mucho más para mostrar una mejor imagen que en esa primera media hora"
VALORACIÓN DEL PARTIDO
"Hemos estado muy por debajo del partido. La peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia CF. Nunca había visto al equipo competir así. No es una cuestión de comprensión es una cuestión de activación y hemos salido con la actitud contraria para ser un equipo competitivo. Antes del gol han tenido cuatro córners. Han sido los peores quince minutos desde que entreno al Valencia CF. Ese inicio del partido nos ha condenado por completo. No ha sido un rendimient aceptable"
"Estamos muy dolidos por el resultado y por los primeros veinte minutos. No estamos a la altura del club y de todo lo que conllevamos. Hay que espabilar para poder salir mejor y ser más contundente en defensa en estos primeros minutos", ha asegurado Stole Dimitirevski que ha sido el encargado de hablar para los micrófonos de DAZN.
En ese sentido el guardameta explica que: "No cometer estos errores. Todo el equipo tiene que ser más activo y salir para adelante, echarle huevos y hay que espabilar desde el primer momento. Hay que pelear todos los jugadores. En los primeros veinte minutos estamos horrorosos y no podemos pemitirlo a estas alturas"
Buenas noches. Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Municipal de Riazor. En unos minutos escucharemos las explicaciones del entrenador del Valencia CF tras una derrota estrepitosa en A Coruña.
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