Carlos Corberán: "Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura"

¿POR QUÉ NADIE HA EXPLICADO QUE ESTA PLANTILLA ES PRÁCTICAMENTE LA MISMA?

"No es una cuestión de mercado sino de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo del nivel que tenemos como equipo. La consecuencia de eso es que se adelantaran con dos tantos por delante. No me eximo de responsabilidad, por encima del mercado hay que competir mejor con los jugadores que estamos. Nos vamos tremendamente decepcionados y hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura de lo que representamos. Hay que valorar la situación como corresponde, por qué no hemos entrado con la activación que corresponde. Tenemos que entrar con más fuerza, yo hacer un mejor planteamiento, lo que sea cada uno pero hay que hacer mucho más para mostrar una mejor imagen que en esa primera media hora"