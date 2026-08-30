¿Cuánto le ha costado el fichaje de Aubameyang al Deportivo?

Pierre-Emerick Aubameyang está necesitando muy poco tiempo para demostrar por qué el Deportivo de La Coruña decidió apostar por él para su regreso a Primera División. El delantero gabonés, uno de los grandes nombres propios del mercado blanquiazul. Y de LaLiga en general. Tanto es así que el veterano atacante ha comenzado la temporada como un tiro y ha marcado en las tres primeras jornadas de LaLiga, la última este domingo frente al Valencia CF.

Un rendimiento que inevitablemente devuelve la mirada hacia una de las grandes preguntas que dejó su sorprendente incorporación este verano: ¿cuánto pagó realmente el Deportivo por fichar a Aubameyang? Pues poco. Sólo con los tres tantos que acumula en las tres primeras jornadas ya parece justificadísimo.

El conjunto gallego anunció oficialmente el pasado 16 de julio la llegada del atacante procedente del Olympique de Marsella, vinculándolo al club hasta junio de 2028. El Deportivo no detalló públicamente el importe del traspaso en su comunicado, pero la realidad es que fueron aproximadamente 1,5 millones de euros. ¿Acaso no había otros equipos más asentados en Primera con capacidad de ir a por él?

Una cantidad reducida teniendo en cuenta el currículum de un futbolista que ha defendido las camisetas de Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella, entre otros. El Deportivo se aseguró además al delantero por dos temporadas, hasta junio de 2028. No olvidemos que el talentoso atacante acaba de cumplir 37 años este verano.

Aubameyang, celebrando un gol en Riazor / LaLiga

Tres jornadas, tres goles para Aubameyang

Y, por el momento, el fichaje está respondiendo sobre el césped. Aubameyang ha marcado en cada una de las tres primeras jornadas del campeonato. Se estrenó en el empate por 1-1 contra el Elche en Riazor y volvió a aparecer una semana después en La Rosaleda para marcar el tanto deportivista en el 1-1 frente al Málaga. En ambos encuentros fue elegido MVP.

La tercera víctima ha sido este domingo el Valencia CF. Aubameyang volvió a encontrarse con un rival al que ya había castigado especialmente durante su carrera y elevó a tres su cuenta goleadora en LaLiga 2026/27. Contra gallega desde atrás después de aprovechar un pésimo control de Javi Guerra en ataque y en su carrera, el gabonés se fue fácil de Rioja en carrera y de Jesús con un regate, antes de picarla sobre Stole Dimitrievski. Golazo en toda regla.

Su inicio tiene además dimensión histórica para el Deportivo. Antes del encuentro ante los valencianistas, solo Bebeto, Rábade y Elícegui habían conseguido marcar en cada uno de sus tres primeros partidos con el Depor en Primera División. Palabras mayores.

Bebeto, celebrado un gol con el Superdepor / EFE

El Valencia, una de sus víctimas favoritas

El gol de esta tarde tampoco puede considerarse casual atendiendo a los precedentes. Antes de este encuentro, Aubameyang ya había marcado siete goles al Valencia en apenas cuatro partidos, incluidos dos 'hat-tricks' especialmente dolorosos para los valencianistas.

Noticias relacionadas

Pierre-Emerick Aubameyang, con el Arsenal / EFE

El primero llegó con el Arsenal, en las semifinales de la Europa League 2018/19. Después de marcar en el 3-1 de la ida en Londres, firmó un triplete en Mestalla en el 2-4 que dejó al Valencia sin la final. Años después volvió a marcar tres goles en el mismo estadio, esta vez como futbolista del FC Barcelona, en el 1-4 de febrero de 2022. Quien tuvo, retuvo... y a Pierre-Emerick Emiliano François se le siguen cayendo los goles del bolsillo.