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Directo | Deportivo - Valencia CF, en directo desde Riazor

El cuadro de Corberán llega a Riazor con la necesidad de llevarse los tres puntos en un inicio de curso con las mismas dudas del pasado

Deportivo - Valenica

Deportivo - Valenica / SD

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Las dudas del pasado siguen instaladas en el presente. Un deficitario mercado de fichajes al que le faltan más piezas que días están lastrando un inicio de curso en donde el Valencia CF no ha logrado anotar ningún gol en las dos primeras jornadas, cosechando un triste empate. Ahora llega el momento de la verdad y donde Carlos Corberán debe saber cómo guiar a los suyos hacia la victoria antes de que las cosas se compliquen y su futuro vuelva a estar en entredicho. Un buen Deportivo de La Coruña que se ha reforzado mucho y aparentemente bien recibe a los blanquinegros en un Riazor vestido de gala para la ocasión. Duelo de gigantes de otra época.

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