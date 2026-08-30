Directo | Deportivo - Valencia CF, en directo desde Riazor

Un empate y una derrota contra el Betis sirven de inicio gris de temporada. No tanto por la puntuación, ya de por si floja, sino por la falta de cosas a las que agarrarse. El mejor resumen es ver cómo el Valencia CF ha sido incapaz por el momento de marcar gol y de darle una alegría a los suyos, pero eso puede cambiar en Riazor ante un equipo recién ascendido. Con el máximo respeto al Deportivo de A Coruña, que no es un recién ascendido cualquiera sino un histórico y uno de los grandes del fútbol español, el Valencia CF tiene que llegar a Galicia con el único objetivo de volver con los tres puntos. Perder contra el Betis en casa es algo que puede pasar, pero no terminar tres jornadas sin un triunfo. Y más con el caldo de cultivo de una plantilla que ya se hizo el harakiri en la primera vuelta de la 25/26.