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Directo | Deportivo - Valencia CF, en directo desde Riazor
El cuadro de Corberán llega a Riazor con la necesidad de llevarse los tres puntos en un inicio de curso con las mismas dudas del pasado
Las dudas del pasado siguen instaladas en el presente. Un deficitario mercado de fichajes al que le faltan más piezas que días están lastrando un inicio de curso en donde el Valencia CF no ha logrado anotar ningún gol en las dos primeras jornadas, cosechando un triste empate. Ahora llega el momento de la verdad y donde Carlos Corberán debe saber cómo guiar a los suyos hacia la victoria antes de que las cosas se compliquen y su futuro vuelva a estar en entredicho. Un buen Deportivo de La Coruña que se ha reforzado mucho y aparentemente bien recibe a los blanquinegros en un Riazor vestido de gala para la ocasión. Duelo de gigantes de otra época.
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Rioja, que volvió contra el Betis, aún no está en su mejor tono físico pero el Valencia CF sigue sin fichar y Corberán prácticamente no tiene alternativas. Se sumó a esa lista de 'posibles' Otorbi tras sus buenos minutos contra el cuadro verdiblanco. Mientras, la gran duda es saber qué hará Corberán con la delantera visto lo visto entre la pretemporada y las primeras jornadas. Danjuma no se ha movido de la alineación, Hugo Duro fue titular contra el Betis y Sadiq aparece con fuerza para ser de la partida en Galicia. Tres jugadores para dos puestos.
La gran duda es saber qué pasará en el centro de la defensa. Tárrega es el único central del primer equipo que esté al cien por cien quitando a Pepelu de esa ecuación. Diakhaby está entre algodones y podría arriesgar visto lo visto, pero el problema después puede ser mayor. De Haas estará fuera durante tres semanas y Copete ya se sabía desde hacía meses que no iba a llegar al inicio de competicón. En definitiva, el drama de efectivos es importante.
Con el 5-4-1 como sistema en las dos primeras jornadas, Corberán planea un cambio de dibujo medio obligado por las lesiones y molestias. La de Guido no es una baja cualquiera, sino la de su hombre ancla en el centro del campo. Si el Valencia CF mejoró su puntuación en la segunda vuelta pasada es en gran medida por el aterrizaje del argentino, que curiosamente contra el Betis no estuvo a su mejor nivel en el tramo final. La solución tras su baja será la de la vuelta de Pepelu al centro del campo. El de Denia ha sido seguramente el mejor futbolista del Valencia CF en las dos primeras jornadas. Exhibición contra el Celta como central y notable ante el Betis. Ahora volverá a su hábitat natural para acompañar a Javi Guerra, que quiere estrenarse como goleador en Riazor.
Con el máximo respeto al Deportivo de A Coruña, que no es un recién ascendido cualquiera sino un histórico y uno de los grandes del fútbol español, el Valencia CF tiene que llegar a Galicia con el único objetivo de volver con los tres puntos. Perder contra el Betis en casa es algo que puede pasar, pero no terminar tres jornadas sin un triunfo. Y más con el caldo de cultivo de una plantilla que ya se hizo el harakiri en la primera vuelta de la 25/26.
Un empate y una derrota contra el Betis sirven de inicio gris de temporada. No tanto por la puntuación, ya de por si floja, sino por la falta de cosas a las que agarrarse. El mejor resumen es ver cómo el Valencia CF ha sido incapaz por el momento de marcar gol y de darle una alegría a los suyos, pero eso puede cambiar en Riazor ante un equipo recién ascendido. Con el máximo respeto al Deportivo de A Coruña, que no es un recién ascendido cualquiera sino un histórico y uno de los grandes del fútbol español, el Valencia CF tiene que llegar a Galicia con el único objetivo de volver con los tres puntos. Perder contra el Betis en casa es algo que puede pasar, pero no terminar tres jornadas sin un triunfo. Y más con el caldo de cultivo de una plantilla que ya se hizo el harakiri en la primera vuelta de la 25/26.
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