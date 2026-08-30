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Dimitrievski: "No estamos a la altura del club. Hay que espabilar"

El portero ha sido muy contundente en su análisis del partido, exige más al equipo y reconoce que no se puede salir al campo como en los primeros veinte minutos del partido

Vídeo resumen y mejores imágenes del RC Deportivo - Valencia CF

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EFE

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Iván Carsí

Iván Carsí

Durísima derrota del Valencia CF en Riazor en un partido en el que un recién ascendido ha sacado los colores al equipo de Carlos Corberán. El Valencia, desdibujado desde el inicio del partido, no ha sabido reaccionar en ningún momento ante el vendaval ofensivo de un Deportivo de A Coruña que ha disfrutado de su primer gran partido en casa en su regreso a Primera División

"Estamos muy dolidos por el resultado y por los primeros veinte minutos. No estamos a la altura del club y de todo lo que conllevamos. Hay que espabilar para poder salir mejor y ser más contundente en defensa en estos primeros minutos", ha asegurado Stole Dimitirevski que ha sido el encargado de hablar para los micrófonos de DAZN.

En ese sentido el guardameta explica que: "No cometer estos errores. Todo el equipo tiene que ser más activo y salir para adelante, echarle huevos y hay que espabilar desde el primer momento. Hay que pelear todos los jugadores. En los primeros veinte minutos estamos horrorosos y no podemos pemitirlo a estas alturas"

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Por otro lado también ha tenido palabras para la afición, que ve cómo su equipo ha sido incapaz de ganar uno de sus primeros tres partidos, dos de ellos como local en Mestalla. "No sé quién soy para pedir fichajes. Somos quienes somos. No podemos permitir estos primeros minutos. Todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante y pelear. Se trata de superar pero no podemos permitirnos estos veinte minutos porque LaLiga es muy competitiva", cierra el normacedonio.

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