Este es el horario y la fecha del Valencia CF - Real Sociedad de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 26/27
El equipo de Carlos Corberán vivirá su segundo partido de la semana después de enfrentarse al Deportivo Alavés unos días antes
La temporada de LaLiga EA Sports 2026/27 coge ritmo con la llegada del mes de septiembre. Los equipos de Primera División tendrán un maratón de partidos entre la jornada 5 y la 7 antes de la llegada del primer parón FIFA del curso. El Valencia CF se enfrentará a una nueva semana con partido entre fines de semana antes de recibir en el Camp de Mestalla a la Real Sociedad.
El Valencia CF arrancará septiembre midiéndose al FC Barcelona en casa, después visitará el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla FC y repetirá salida en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Así pues el partido frente a la Real Sociedad será el segundo de esa semana para los blanquinegros. La Real Sociedad será el cuarto equipo que visite Mestalla esta Liga, en el año de su despedida
Hora y fecha del Valencia CF - Real Sociedad
LaLiga ha programado el duelo entre valencianistas y donostiarras para el próximo domingo 20 de septiembre de 2026. El duelo será el que cierre la jornada dominical en Primera División, disputándose a partir de las 21:00 horas.
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