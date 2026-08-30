Este es el horario y la fecha del Valencia CF - Real Sociedad de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 26/27

La temporada de LaLiga EA Sports 2026/27 coge ritmo con la llegada del mes de septiembre. Los equipos de Primera División tendrán un maratón de partidos entre la jornada 5 y la 7 antes de la llegada del primer parón FIFA del curso. El Valencia CF se enfrentará a una nueva semana con partido entre fines de semana antes de recibir en el Camp de Mestalla a la Real Sociedad.

El Valencia CF arrancará septiembre midiéndose al FC Barcelona en casa, después visitará el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla FC y repetirá salida en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Así pues el partido frente a la Real Sociedad será el segundo de esa semana para los blanquinegros. La Real Sociedad será el cuarto equipo que visite Mestalla esta Liga, en el año de su despedida

Noticias relacionadas

Hora y fecha del Valencia CF - Real Sociedad

LaLiga ha programado el duelo entre valencianistas y donostiarras para el próximo domingo 20 de septiembre de 2026. El duelo será el que cierre la jornada dominical en Primera División, disputándose a partir de las 21:00 horas.