Peter Lim os viene de p*** madre en el Valencia CF

Que quede clara una cosa, Peter Lim a esta hora (me da igual a qué hora estás leyendo este texto) no sabe cómo ha quedado el Valencia - Deportivo. Tampoco lo sabrá Kiat Lim, quien con esa cara de no haber roto un plato en su vida está ahora mismo mirando qué foto chorra sube a sus redes sociales. Padre, hijo y espíritu santo. Pero más allá de la desgracia de tener a Meriton como propietario del Valencia CF mucha gente en el club vive de lujo con la cantinela del 'Peter vete ya'. El Rayo Vallecano sin ir más lejos tiene a Presa y el año pasado llegó a una final europea. ¿Qué quiero decir con eso? Directiva del 'Valencia CF de aquí', Ron Gourlay y su retiro dorado en el Mediterráneo, técnico y plantilla tienen que responder a muchas preguntas. La primera es si están trabajando bien. No digo mucho o poco, algo que en algunos casos es más que evidente. Digo bien.

El partido contra el Deportivo podría ser una anécdota. Un mal día. Pero no lo es. Es consecuencia de una dejadez extrema desde el primero hasta el último. No tiene ninguna lógica la primera media hora. Desde el planteamiento, que envía un mensaje peligroso, hasta la propia actitud de los jugadores. Dibujo al margen, no entro en si yo saldría con cinco o con cuatro atrás, cómo se explica la entrada en el equipo de Diakhaby o Rioja que están entre algodones. ¿Cómo se explica que Pepelu, que estaba bien como defensa, se vaya al centro del campo? ¿Cómo se explica que entre Raba, a quien se le ha dicho que se marche? ¿Cómo es posible que Otorbi ahora cuente y el primer día contra el Celta y con 0-0 se quedara sin minutos?

Eso por un lado. Ahora bien, ¿los jugadores están tranquilos? ¿De verdad se puede salir a jugar como se salió ante el Deportivo? ¿Son esas las ganas que tiene esta plantilla de levantar la situación y de ganar partidos? Y ponerle ganas no es salir a levantar al rival. Es saltar al campo desde el primer minuto con hambre como ha hecho el Athletic en Balaídos después de dos malos resultados. Es salir como el Levante UD contra el Betis. Es buscar el triunfo como el Racing ante el Elche. Salir en tromba como equipo. Como un todo. Unidos. No cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Porque lo visto en Riazor apenas parece una continuación de la primera vuelta pasada. La segunda, que maquilló el año, fue distinta. Aunque no fue buenísima. Pero esto cada vez se parece más a la primera vuelta del año pasado y aquí nadie hace por solucionar nada.

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Y mi sensación es que hay muchos jugadores que deben aprovechar este tren. Algunos, la mayoría de hecho, no jugarán en un club más grande que el Valencia CF. Y aunque ese club grande desapareció con la llegada de Peter Lim, la realidad es que ellos son los que están tirando su carrera a la basura. Son ellos los principales perjudicados de que ese tipo de Singapur pase olímpicamente de su club. Y mientras el fenómeno de Ron Gourlay da explicaciones a puerta cerrada porque es un incapaz de ponerse delante de un micro. Espero que lo haga pronto y conteste a cómo es tan inútil. Que no se tome como insulto, sino como que no es útil. Faltaría más. Ahora si tienes arrojo arreglas el destrozo en estas últimas horas de mercado. Que a Ramazani lo querías hace dos meses y sigues sin cerrarlo. Igual que con Sadiq. Lo dicho. El escocés es un incapaz.