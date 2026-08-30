Alineaciones oficiales del Deportivo - Valencia CF

El Valencia CF disputará a partir de las 19:30 el encuentro contra el Deportivo de A Coruña en busca de su primer triunfo tras empatar ante el Celta de Vigo y perder contra el Betis en Mestalla en las dos primeras jornadas. El choque se antoja fundamental para tomar algo de oxígeno tras un mal arranque y además llevar un mercado de fichajes estilo Meriton. En ese sentido, el único futbolista que aparece en el once de los recién llegados es Arnau Martínez, que debutará con la camiseta del Valencia.

Por su parte, cabe recordar que para esta cita Guido Rodríguez está fuera por lesión y se perderá el primer encuentro del curso después de dos titularidades en las primeras jornadas. Además se perderá como mínimo los siguientes dos partidos salvo sorpresa. De esta manera, el once elegido por Corberán ha sido el siguiente.

Alineación del Valencia CF

Corberán ya ha elegido a sus 11 guerreros para medirse al Deportivo de A Coruña y son los siguientes:

Dimitrievski, Rioja, Arnau Martínez, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Pepelu, Javi Guerra, Ugrinic, Sato y Sadiq.

Con esa alineación, y con el dibujo que ha puesto el Valencia CF en sus redes sociales, el cuadro de Corberán saldrá con cinco defensas una vez más.

Alineación del Deportivo de A Coruña

Por su parte, Antonio Hidalgo ya ha elegido a sus 11 titulares para medirse al Valencia CF, y son los siguientes:

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