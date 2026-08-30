Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el RC Deportivo

El ridículo del Valencia CF en Riazor tardará tiempo en olvidarse. Sobre todo porque de fondo viene el Barcelona y, siendo honestos, no tiene pinta de que ese partido acabe con triunfo valencianista. El KO podría ser producto de la mala suerte, pero no lo fue. Fue por méritos propios. Por un planteamiento erróneo y por una puesta en escena para olvidar.

Con todo eso, el Valencia CF salió de A Coruña sin puntos, pero con muchas cosas negativas. De hecho, más allá Ugrinici, que sí dio la cara, y de algún futbolista que no fue del todo culpable, el vestuario al completo estuvo lejos del mínimo exigible. Estas son las notas del Valencia CF contra el RC Deportivo.

Las notas de los titulares

5 Dimitrievski No fue culpable de ninguno de los goles, sobre todo porque dos de ellos se lo metieron dentro los propios compañeros. Sacó una buena mano a Aubameyang, pero tampoco es que hiciera demasiado.

3 Rioja A pierna cambiada ha aportado en otros contextos, pero no fue el día. Ni en ataque, ni en defensa corrigiendo como carrilero. Fue superado continuamente. Además no puso un centro al área bien metido ni por casualidad. El 0-2 viene tras una falta lateral lamentable en la que llega al área el balón de milagro.

4 Arnau Martínez Debut desafortunado. Perjudicado por el sistema y por el nivel de sus compañeros, pero tampoco fue su mejor día. Se necesita más, sobre todo en lo defensivo.

2 Tárrega Puesta en escena malísima. Superado al espacio, errático en los duelos y con miedo desde los primeros minutos. Lejos del buen nivel contra el Celta y Betis. No puede venirse abajo a las primeras de cambio. Protagonista de la acción en propia del 0-1.

2 Diakhaby Partido desastroso. Ya salió en la foto del gol del Betis en Mestalla y volvió a estar a un nivel pésimo. El gol en propia es producto de la mala fortuna, pero su toma de decisiones no. Aubameyang lo destrozó y en la segunda parte se llevó una amarilla tras ver cómo Nsongo también lo dejaba en el suelo.

3 Jesús Vázquez Aubameyang lo deja KO en el segundo gol. Ante un jugador tan rápido tiene que reducir riesgos y no entrar de golpe. Se equivoca y llegó el segundo. A partir de ahí, en ataque lo intentó, pero sin mucha fortuna.

4 Pepelu Había estado bien en las dos primeras jornadas, pero su partido en Riazor en general no fue bueno. Es curioso porque le tembló más el balón como pivote, que como central. Incluso en situaciones sin riesgo.

4 Javi Guerra Protagonista también en la jugada del gol en propia. Tras ese tanto tampoco acertó en el balón que precedió el 0-2 obra de Aubameyang.

5,5 Ugrinic No se puede decir que estuviera a gran nivel, pero sí que corrió, lo intentó y fue de los que más dio la cara. Algún disparo lejano con la izquierda, pero poco más en ataque.

4 Sato Sin ritmo en el primer tiempo y superado en el segundo. Técnicamente es un buen futbolista, pero necesita participar más en el minuto a minuto.

5,5 Sadiq Se encuentra el gol, pero al menos no la tiró fuera. El primer tanto de un delantero este curso en el Valencia CF.

Suplentes

4,5 Danjuma Lo intenta y corre. Y eso sabiendo que quiere dejar el equipo no es poca cosa. Ya hizo más que muchos.

5 Otorbi Ver a un jugador del Valencia recibir y encarar al rival hace que te preguntes si estás soñando. Ya no le pedimos a los jugadores que se vayan del rival, sino que encaren. Al menos Otorbi eso lo hizo.

3 Dieng Podrá mejorar en el futuro, pero si solo se valora el rato en Riazor resulta increíble considerarle refuerzo. De hecho reforzó más al Deportivo que al Valencia CF.

4 Hugo Duro La esperó en el área. Sin suerte. Lo mejor que hizo de hecho lo hizo en defensa cortando un ataque gallego que prometía mucho.

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