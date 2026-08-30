El Valencia CF Femenino inicia su regreso a la Liga F con derrota en Vitoria

Ya en la Liga F, tras el ascenso de los dos la pasada temporada, el Alavés se impuso por 2-0 al Valencia en Mendizorroza con un gol en el minuto 22 de Kumba Brima, que transformó su remate con la derecha después de una serie de rebotes dentro del área para batir por raso a la portera Alice Pinguet, y otro de Ainhoa Guallar en el 68.

Le bastó al conjunto vitoriano para apuntarse una victoria cuya trascendencia es indudable, por más que tan solo acabe de comenzar el curso. Es un rival directo por la permanencia para el Alavés, que dispuso de más ocasiones que su adversario, pero las paradas y la seguridad de la portera visitante redujo la diferencia a tan solo el tanto final.

La posesión fue del Valencia, pero le costó más crear oportunidades. Apenas lanzó un tiro entre los tres palos en toda la primera mitad, con Salomé como eje ofensivo, como demostró en cada acción más clara de su conjunto, como el pase que dio en el minuto 65 para el remate alto de Wifi, que se lamentó por haber desperdiciado tal ocasión.

Un sobresalto para el equipo blanquiazul, que siempre pareció más incisivo en su ataque, más cerca del segundo gol local que del primero visitante hasta entonces, cuando el Valencia intensificó sus ataques, más desbordante, con más llegadas, sobre todo por las bandas para reponer en apuros al Alavés, hasta el golazo inmediato de Guallar en el 68.

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El error en el pase de Amanda Mbadi, que era la última jugadora a la salida de un córner, entregó un contragolpe preciado para Guallar, que corrió inalcanzable para la defensa del Valencia y pico con maestría y sutileza el balón por encima de la salida de Alice Pinguet para resolver el encuentro y sumar los primeros tres puntos del regreso a la máxima categoría. El 2-0 fue un alivio para el Alavés, cuando más inquieto se sentía.