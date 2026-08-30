Horario oficial para el Sevilla FC - Valencia CF

El Sevilla - Valencia de la jornada 5 ya tiene horario oficial. El conjunto de Corberán llegará al duelo del Sánchez Pizjuán después de los cuatro duelos iniciales de competición en los que se habrá medido a Real Betis, Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña y FC Barcelona. Después de esa cita, la realidad es que el equipo del técnico de Cheste se enfrentará a un rival directo visto lo visto las últimas temporadas, aunque el cuadro hispalense ha empezado mejor la temporada que los de Luis García Plaza, que ya suman dos triunfos en las primeras tres jornadas.

El horario del Sevilla - Valencia no será, eso sí, uno de los más cómodos para una afición que en caso de querer desplazarse tendrá muchos problemas con el tema laboral, ya que se jugará el viernes 11 de septiembre a las 21:00. Teniendo en cuenta la distancia entre ciudades, no será fácil contar con un buen número de aficionados en las gradas del Pizjuán, aunque la afición nunca defrauda.

Noticias relacionadas

Últimos duelos

La temporada pasada, el Valencia CF ganó en el Sánchez Pizjuán con los tantos de Ramazani y Hugo Duro, quienes hicieron temblar a un estadio que en la recta final de curso se temió lo peor. El año anterior, Rioja se encargó de hacer el primer tanto del partido, pero un error de Mamardashvili le costó los tres puntos al cuadro de Carlos Corberán.