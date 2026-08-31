Su apodo es 'Pantera' y es todo un portento físico gracias a sus músculos y sus 189 centímetros hacen de él un delantero que obliga a los defensas a darlo todo en el aspecto físico. Se llama Sekou Gassama Cissokho, hoy tiene 31 años y busca nuevo equipo. Nacido en Granollers e internacional con Senegal en categorías inferiores, salió de la cantera del FC Barcelona para empezar una travesía por casi una veintena de clubes.

Una vez abandonada La Masía se enroló en la popular escuela del Damm, antes de jugar en los filiales de Almería, Valladolid, Rayo Vallecano e incluso Valencia Mestalla, donde permaneció la segunda vuelta del campeonato 19/20. En Paterna dejó un buen sabor de boca, aunque sólo disputó 8 encuentros en los que anotó 3 goles y repartió 2 asistencias. Compartió vestuario con jugadores que luego han triunfado en el fútbol como Merentiel, Fran Navarro, Fran Villalba, Koindredi, Racic, Guillamón o Kangin Lee. Casi nada.

Kang in Lee, en sus primeros partidos con el Valencia / J. M. LÓPEZ

Su buen papel hizo que volviera al Almería y meses después fuera fichado por el Valladolid, cambiando de equipos en una curiosa espiral que le llevó a no asentarse en ningún lado. Idas y venidas: Fuenlabrada, Málaga, Racing de Santander y salida al extranjero. Pasó por el Anorthosis chipriota, el USM Alger de Argelia y luego recaló en el Eldense antes de pasar un semestre en el Universitario de Perú. No cuajó en su aventura americana y ahora reclama otra oportunidad, a ser posible en España.

Sekou Gassama, con la camiseta del Valencia CF / VCF

Valencianista y fan de Cañizares y Vicente

En una reciente entrevista a Sport, Gassama reconoció que el equipo de su infancia fue el Valencia CF: "En realidad, de pequeño siempre había sido del Valencia. En el colegio me ponía de portero porque era muy fan de Cañizares, con sus mechas y todo. También me gustaba mucho Vicente. Recuerdo que siempre le decía a mi padre: 'Papá, quiero las botas de Vicente'. También me gustaba mucho el Barcelona y después tuve la oportunidad de jugar allí".

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"En mi casa me decían: 'Sí o sí, eres del Barça'. Al final también soy del Barça, pero, cuando me preguntan cuál es mi primer equipo, siempre ha sido el Valencia", recalcó.