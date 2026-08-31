Así fue la llegada de los jugadores del Valencia CF a Manises

El Valencia CF volvió a hacer el ridículo este domingo en Riazor. No es ni noticia ni novedad que los de Carlos Corberán arranquen mal una temporada o que la imagen mostrada no esté a la altura del escudo. Tampoco se trata de señalar concretamente a una persona por todos los males que le ocurren al Valencia CF, aunque en todos los partidos del equipo la afición se acuerda del máximo responsable cada minuto 19.

El caso es que los jugadores valencianistas cuajaron un pésimo encuentro, especialmente la primera media hora del duelo de Riazor. Era contra un recién ascendido que ha sabido reforzarse con eficacia. Un portero de garantías en propiedad como Leo Román es clave para todo proyecto y no tener que ir mendigando cesiones de presuntos metas titulares año tras año desde que se decidió vender a Mamardashvili. Por cierto, de vuelta al mercado tras no lograr hacerse con el puesto de Alisson. También ficharon a Aubameyang, un veterano curtido en mil batallas y que ya es el máximo goleador de LaLiga con tres tantos tras marcar otro golazo a Stole Dimitrievski tras dejar en evidencia a todo el equipo en una contra de libro. Su precio, menor al sueldo de cualquier jugador de la primera plantilla valencianista.

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Corberán, jugadores y Ron Gourlay

Con todo esto, la vuelta a casa no iba a ser un camino de rosas. Vuelo desde Galicia a Valencia y aterrizaje en Manises, donde esperaban algunos aficionados para recibirles. Más o menos como se merecen. "Corberán, dimisión" era la voz cantante, pero también hubo insultos para los jugadores y el propio Ron Gourlay, al que alguno tildó como gran culpable. La tensión era palpable... y la próxima jornada es en Mestalla contra el FC Barcelona. ¿Susto o muerte?