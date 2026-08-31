El Liverpool de Iraola ficha al 'nuevo Courtois' para relegar a Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili ha demostrado sobradamente que es un portero de garantías. Ya fue considerado uno de los mejores del mundo cuando defendía la portería del Valencia CF y era todo un héroe para Georgia, por lo que no resultó extraño que el Liverpool se lanzara a por su fichaje y abonara 30 millones por él, dejándolo cedido una temporada en Mestalla.

Con casi dos metros de altura y 25 años, reúne todas las condiciones para triunfar en la Premier League, aunque por el momento Alisson Becker le ha cerrado la puerta de la titularidad. El curso pasado tuvo oportunidades en todas las competiciones, aunque su nivel no estuvo a la altura de lo esperado. Recibió 18 goles en 10 encuentros ligueros, además de una decena en Champions en siete encuentros. Además, entre EFL Cup y FA Cup, recibió seis en tres partidos. Números muy flojos para lo que demanda un arco como el de Anfield.

La realidad es que Alisson termina contrato en junio de 2027 y no está clara su continuidad, dado que en octubre cumplirá 34 años y ya estuvo cerca de salir recientemente. Llegado de la Roma en verano de 2018 a cambio de 72 millones de euros, ha cumplido con creces su trabajo, justificando incluso esa barbaridad que se abonó por él. Ahora hay que mirar al futuro y el Liverpool quiere rejuvenecer la portería, por lo menos en el rol de suplente de garantías, puesto que ocupa Mamardashvili en este momento.

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Giorgi está en el mercado y puede salir. Los 'reds' ya tienen atado a su sustituto, que no es otro que Lucca Brugmans, el 'nuevo Courtois'. Se trata de un guardameta belga de sólo 18 años recién cumplidos y que mide dos metros de altura. Juega en el Genk, club del que salió el actual portero del Real Madrid. El precio, según el experto en mercado belga Sacha Tavolieri, rondaría los 35 millones de euros y su futuro depende directamente de Mamardashvili. Si el ex del Valencia CF sale del club en las próximas horas, Brugmans llegará a Anfield. De lo contrario, se quedará una temporada cedido en el Genk.