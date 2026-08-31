Los dardos de Rioja al vestuario del Valencia CF tras el ridículo de Riazor

El Valencia CF salió muy tocado de Riazor. No solo por la derrota ante el Deportivo de La Coruña, sino especialmente por la imagen ofrecida. El equipo de Carlos Corberán volvió a entrar tarde al partido y dejó sensaciones muy pobres que provocaron una dura autocrítica en algunos de sus futbolistas.

Pocos jugadores tomaron la palabra después del encuentro, pero Stole Dimitrievski y Luis Rioja no buscaron excusas. El extremo andaluz fue especialmente contundente al señalar directamente a la actitud y la competitividad del equipo. “La derrota de hoy es totalmente inaceptable. Hemos salido sin la actitud adecuada, nos han tenido que meter varios golpes para reaccionar”, criticó Rioja en los medios oficiales del club.

Rioja apunta directamente a la actitud del equipo

El futbolista del Valencia CF fue todavía más duro al analizar lo ocurrido sobre el césped. “Hemos intentado corregir un poco tácticamente, pero, realmente, no había nada que corregir tácticamente. Esto va de pundonor y de competir, de dejártelo todo en el campo y hoy ha faltado eso”, dijo restando de alguna manera peso a la sindicaciones de Corberán durante el descanso.

Rioja recalcó que el problema no estuvo tanto en cuestiones tácticas como en la forma de afrontar el encuentro. “Puedes fallar, pero no puedes faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al cien por cien y dejártelo todo en el campo. Nos ha faltado a todos y yo el primero”, reconoció como parte del problema.

Corberán, en la banda de Riazor en el Deportivo - Valencia / LALIGA

El sevillano también reclamó salir a los partidos “con el cuchillo entre los dientes” y con “sangre en los ojos”. “Si no estás al cien por cien, no le vas a ganar a nadie”, avisó.

Dimitrievski tampoco se mordió la lengua

El discurso de Stole Dimitrievski fue por la misma línea. El guardameta reconoció que el Valencia no estuvo a la altura y reclamó una reacción inmediata del vestuario. “Hay que poner orgullo todos los jugadores, desde el primero hasta el último. Hoy no hemos estado a la altura”, afirmó el macedonio tras el encuentro.

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Aubameyang, en el momento en que supera a Dimitrievski en el 2-0 para los deportivistas / LaLiga

Rioja, además, amplió la crítica recordando lo ocurrido en sus dos anteriores temporadas en Mestalla. “Llevamos dos primeras partes de temporadas muy malas, dos segundas partes muy buenas y eso nos está privando de ser un equipo mucho mejor y competitivo”. Y viene el FC Barcelona al que tocará ganarle en casa por sorpresa.