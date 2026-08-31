Umar Sadiq también cae lesionado

Llueve sobre mojado en el Valencia CF. Tras la vergonzosa derrota en A Coruña, el Valencia sigue recibiendo malas noticias, esta vez en lo meramente deportivo. Umar Sadiq ha caído lesionado de los isquiotibiales y su presencia es duda para los siguientes encuentros. El delantero nigeriano se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión en medio de un calendario tan exigente como apretado que no favorece nada a la situación actual del equipo.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha empezado la competición con el pie izquierdo. Algo que se podía vislumbrar tras una preparación horrorosa en la que solamente se lograron tres victorias con rivales, en su gran mayoría, de inferior categoría. Ahora, el Valencia CF, con un punto de nueve posibles en su casillero, se encuentra ya al borde del descenso como viene acostumbrando estas últimas temporadas. Y la peor noticia no es la posición en la tabla clasificatoria, es la falta de ideas para revertir la situación por parte de dirección deportiva, cuerpo técnico y plantilla.

La fotografía de finales de mayo de 2025 en Singapur: Corberán, Kiat Lim, presidente, y Gourlay / VCF Media

Sadiq, único jugador del Valencia CF en ver portería

El Valencia tiene mucho trabajo por delante. En especial, en estas 24 horas en las que deberá reforzar, entre otras muchas cosas, la falta de gol. En tres partidos contra Celta, Betis y Deportivo, el equipo ché solamente ha logrado ver puerta en uno de ellos por mediación de Sadiq, que ha caído lesionado al igual que Justin De Haas, Pablo Maffeo y Guido Rodríguez. El ‘6’ valencianista se estrenó en Riazor gracias a un error en la salida de balón del equipo gallego. Más allá de esta acción, ni Hugo Duro ni Danjuma han estado cerca de hacerlo.

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Un camino difícil

El calendario del Valencia CF no es tampoco el idóneo para salir de una situación en la que se ha metido por méritos propios. El próximo domingo será el FC Barcelona el que visitará Mestalla y posteriormente el equipo de Corberán viajará al Pizjuán y a Mendizorroza, para disputar la jornada intersemanal contra el Deportivo Alavés. Finalmente, el Valencia CF recibirá a la Real Sociedad antes del primer parón de selecciones. El tiempo de baja de Sadiq dejaría a Hugo Duro como única y principal referencia en ataque.