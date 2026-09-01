Argentina vuelve a llamar a la cantera del Valencia CF

La Academia del Valencia CF continúa produciendo jóvenes talentos para asegurar el futuro del primer equipo. La pasada temporada 25/26 fueron 30 los jugadores de la Academia VCF que participaron en las convocatorias de las categorías inferiores de distintas selecciones de América, Europa y África. Uno de ellos es Alain Gómez, un portero argentino de 19 años, que por su gran trabajo con el Valencia Mestalla ha vuelto a recibir la recompensa de representar a su país en una competición internacional.

Ya le llamaron para el Mundial sub-20

Gómez fue convocado para la última Copa del Mundo sub-20, en la que Argentina quedó subcampeona, pero no llegó a debutar. Ahora le han vuelto a llamar para participar en los próximos Juegos Suramericanos y tendrá una nueva oportunidad de sumar sus primeros minutos con la sub-20 albiceleste en un partido oficial. El torneo se disputará del 12 al 26 de septiembre en Rosario y en la fase de grupos Argentina se enfrentará a Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Aunque todavía no ha debutado en la categoría sub-20, Alain Gómez sí que ha vestido la camiseta de la albiceleste en partidos oficiales. Lo hizo durante dos partidos de fase de grupos del COTIF 2025 con la selección argentina sub-17, en el que los sudamericanos vencieron al Valencia CF en la final.

Triple nacionalidad y el sueño de convertirse en un gran portero

Alaín Gómez tiene triple nacionalidad, porque nació en Tenerife, su padre es venezolano y su madre argentina. De hecho, las tres federaciones estuvieron interesadas en él, sin embargo siempre tuvo claro que quería jugar con Argentina.

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El portero argentino sueña con convertirse en uno de los mejores porteros de Europa como Giorgi Mamardashvili, a quien conoció durante su etapa en el Valencia, y lo tiene como uno de sus referentes. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol, Alain Gómez jugaba como delantero; aunque duró poco en esa posición porque a los 5 años ya se colocaba bajo los palos. “Yo decía que era una mezcla del Loco Gatti y el Mono Burgos. Sufría y se daba la cabeza con los palos. Era terrible. Cuando era chiquito no le importaba nada”, aseguró su madre en una entrevista para TyC Sports.