Comunicado oficial del Valencia CF sobre el futuro de André Almeida
El portugués se marcha cedido al Racing de Santander hasta la próxima temporada
Con contrato con el Valencia CF hasta 2029, Almeida jugará esta campaña como cedido en el Racing de Santander, donde se reencontrará con Julen Agirrezabala, compañero el curso pasado. No existe opción de compra pactada y los norteños pagarán su ficha y una pequeña cantidad extra, por lo que en Mestalla esperan que cuaje una gran temporada que le permita mostrar el nivel que no llegó a tener a las órdenes de Corberán.
COMUNICADO OFICIAL DEL VALENCIA CF
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Real Racing Club de Santander para la cesión de André Almeida.
El centrocampista portugués, que llegó en 2022 procedente del Vitória Guimarães SC, vestirá la camiseta del conjunto cántabro después de cuatro temporadas como valencianista en las que ha disputado 119 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 13 asistencias.
El Valencia CF agradece su profesionalidad y le desea buena suerte en esta próxima temporada.
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