José Giménez, negociación abierta con el Valencia CF

El Valencia CF necesita jugadores en prácticamente todas las líneas del campo. Sólo los laterales y la portería están cubiertos con dos serios aspirantes a titulares. Y eso, si se pretende dotar de argumentos al estilod e Corberán, es poco. Las lesiones de este inicio de curso están pasando factura a una plantilla ya de por sí escasa y débil, por lo que las últimas horas del mercado son clave. En este sentido, un nombre ha irrumpido con fuerza: José Giménez.

El bravo central uruguayo del Atlético de Madrid está en la rampa de salida. Tiene 31 años y contrato hasta 2028, pero sabe que no es una opción para Simeone en estos momentos. Giménez tiene mucho cartel en Europa gracias al alto nivel que mostró no hace mucho, más allá de llevar 99 encuentros internacionales con Uruguay. El benfica tanteó su incorporación al inicio del verano, pero ahora son Sevilla FC y sobre todo Deportivo de La Coruña quienes más cerca tienen el acuerdo.

El sueldo de Giménez, clave para su fichaje

El Atlético de Madrid le ha abierto la puerta para que acepte la cesión que más le convenga. Y no es para menos, ya que lleva 13 años en la entidad colchonera. Con pasaporte español, se trata de un refuerzo de garantías para cualquier equipo y por ello el Valencia, tal y como ha adelantado el 'diario As', se ha lanzado a por él en las últimas horas. Con De Haas y Copete lesionados y Diakhaby siempre con un pie en la enfermería, reforzar la zaga es más que necesario. El problema está en la ficha del jugador.

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En este sentido, el club de Mestalla le ha pedido al jugador que se rebaje el salario para poder incorporarlo como cedido esta temporada. Ahora la decisión está en manos del propio defensa, que estaba más inclinado a la oferta de los de Riazor. Veremos si la irrupción del Valencia CF le hace decantarse por el Mediterráneo.