El Valencia se cansa del Celta y manda a Almeida al Racing de Santander

El Valencia CF no ha pasado por el aro del Celta de Vigo. El conjunto de Balaídos estuvo muchas semanas negociando el fichaje de André Almeida, pero muy lejos de las pretensiones del club por el luso, sobre todo después de rechazar ofertas previas. Ahora, el Valencia CF ha cerrado un acuerdo con otro club de LaLiga, tal y como adelantó Héctor Gómez.

El Racing de Santanderbuscaba un nuevo centrocampista capaz de crear peligro tanto por el centro como desde la banda. El traspaso estaba prácticamente descartado al no llegar tampoco a los números que pedía el Valencia CF, así que en las últimas horas se intensificaron las negociaciones para llevarlas a buen puerto según publicó Nacho Sanchis y pudo confirmar este periódico y Almeida jugará en el Sardinero.

Cedido sin opción de compra

Con contrato con el Valencia CF hasta 2029, Almeida jugará esta campaña como cedido en el Racing de Santander, donde se reencontrará con Julen Agirrezabala, compañero el curso pasado. No existe opción de compra pactada y los norteños pagarán su ficha y una pequeña cantidad extra, por lo que en Mestalla esperan que cuaje una gran temporada que le permita mostrar el nivel que no llegó a tener a las órdenes de Corberán.

Redacción SD

Con este movimiento, el club deja de ingresar la cantidad esperada este verano para reinvertirla, pero mantiene el poder sobre el luso, que difícilmente bajará su cotización, a la vez que liberan una ficha y un salario completo. Ron Gourlay gana tiempo y margen para incorporar por lo menos un jugador más en este mercado de fichajes a un equipo tan necesitado como el Valencia CF. Todo ello sin olvidar que hay una larga lista de jugadores sin equipo que se pueden fichar una vez terminado el plazo ordinario.

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Tiene 26 años y compartirá vestuario con una leyenda como el exvalencianista Sergio Canales, así como con el también ex del Valencia Facu González. Respecto a su competencia, más allá de la de Canales, se las verá con el recién llegado Iván Martín, el colombiano Gustavo Puerta e incluso el extremo zurdo Iñigo Vicente, una de las estrellas del cuadro cántabro.