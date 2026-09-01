Harvey Elliott pasa las pruebas médicas y oposita ante el FC Barcelona

Al mercado de fichajes le quedan sólo unas horas, pero la realidad es que a Ron Gourlay le faltan media docena de operaciones por realizar entre salidas y llegadas. Y no, no será hasta enero o el verano que viene cuando se ejecuten. En cualquier caso, el director deportivo todavía está a tiempo de incorporar un delantero que cubra una necesidad incluso previa a la lesión de Umar Sadiq. Con Harvey Elliott no basta, pero la realidad es que el inglés ha superado este martes a primera hora las pruebas médicas en el IMED.

Corberán conoce al jugador y sabe lo que puede ofrecer al Valencia CF en caso de cumplir con las expectativas. Con el bajísimo nivel del equipo en este arranque de temporada y los problemas de las lesiones, todo apunta a que entrará de lleno en la convocatoria para el duelo del domingo en Mestalla ante el FC Barcelona. No queda otra.

Harvey Elliott está en Valencia / JM López

Elliott no ha sido presentado oficialmente, pero ya habla como el jugador del Valencia CF que será esta temporada. Cuestionado por los periodistas a la salida del IMED, aseguró que "todo ha salido bien". El estado físico preocupa más respecto a la falta de competición, ya que el atacante ha realizado una pretemporada normal, aun sabiendo que iba a salir cedido del Liverpool tras la exitosa llegada del exosasunista Víctor Muñoz al equipo de Andoni Iraola.

Elliott, dispuesto ante el Barça

Con 23 años y tras un flojísimo curso en el Aston Villa, llega dispuesto a volver a ser quien fue en la 23/24. "Estoy físicamente bien, he jugado cuatro o cinco partidos de pretemporada. Me gustaría jugar contra el Barça, estoy preparado y depende del entrenador", dijo con una sonrisa en la boca a los micrófonos de À Punt.

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Su estado de forma, clave

El conjunto valencianista buscaba un perfil para aportar en ataque, con buen pie, vertical y con claridad para la asociación. Y aquí es donde entra Elliott. Lo primero es ganar tanto estado físico óptimo como confianza, ya que por culpa de las lesiones y su falta de forma han frenado la irrupción de un futbolista que ahora buscará en Mestalla sentirse de nuevo importante. Veremos lo que le depara al Valencia CF de Corberán.