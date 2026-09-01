Valencia CF
Harvey Elliott pasa las pruebas médicas y oposita ante el FC Barcelona
El nuevo fichaje del Valencia CF llegó en la noche del lunes a Manises y asegura estar físicamente bien. En el IMED ha recibido el visto bueno para oficializar su incorporación al club de Mestalla
Al mercado de fichajes le quedan sólo unas horas, pero la realidad es que a Ron Gourlay le faltan media docena de operaciones por realizar entre salidas y llegadas. Y no, no será hasta enero o el verano que viene cuando se ejecuten. En cualquier caso, el director deportivo todavía está a tiempo de incorporar un delantero que cubra una necesidad incluso previa a la lesión de Umar Sadiq. Con Harvey Elliott no basta, pero la realidad es que el inglés ha superado este martes a primera hora las pruebas médicas en el IMED.
Corberán conoce al jugador y sabe lo que puede ofrecer al Valencia CF en caso de cumplir con las expectativas. Con el bajísimo nivel del equipo en este arranque de temporada y los problemas de las lesiones, todo apunta a que entrará de lleno en la convocatoria para el duelo del domingo en Mestalla ante el FC Barcelona. No queda otra.
Elliott no ha sido presentado oficialmente, pero ya habla como el jugador del Valencia CF que será esta temporada. Cuestionado por los periodistas a la salida del IMED, aseguró que "todo ha salido bien". El estado físico preocupa más respecto a la falta de competición, ya que el atacante ha realizado una pretemporada normal, aun sabiendo que iba a salir cedido del Liverpool tras la exitosa llegada del exosasunista Víctor Muñoz al equipo de Andoni Iraola.
Elliott, dispuesto ante el Barça
Con 23 años y tras un flojísimo curso en el Aston Villa, llega dispuesto a volver a ser quien fue en la 23/24. "Estoy físicamente bien, he jugado cuatro o cinco partidos de pretemporada. Me gustaría jugar contra el Barça, estoy preparado y depende del entrenador", dijo con una sonrisa en la boca a los micrófonos de À Punt.
Su estado de forma, clave
El conjunto valencianista buscaba un perfil para aportar en ataque, con buen pie, vertical y con claridad para la asociación. Y aquí es donde entra Elliott. Lo primero es ganar tanto estado físico óptimo como confianza, ya que por culpa de las lesiones y su falta de forma han frenado la irrupción de un futbolista que ahora buscará en Mestalla sentirse de nuevo importante. Veremos lo que le depara al Valencia CF de Corberán.
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